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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Desenvolvimento Regional

Condemat+ tem oito municípios reconhecidos em prêmio estadual do Sebrae

Consórcio destaca protagonismo das cidades na promoção do empreendedorismo e inovação no setor público

18 março 2026 - 09h21Por da Reportagem Local
Evento recebeu representantes dos municípios consorciados, incluindo os prefeitos Luis Camargo (Arujá), presidente do Condemat+; Pedro Ishi (Suzano), vice-presidente do consórcio; Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), o Inho; e Walid Ali HaEvento recebeu representantes dos municípios consorciados, incluindo os prefeitos Luis Camargo (Arujá), presidente do Condemat+; Pedro Ishi (Suzano), vice-presidente do consórcio; Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), o Inho; e Walid Ali Ha - (Foto: Divulgação/Condemat+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) teve oito cidades consorciadas reconhecidas pela participação no XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), realizado na noite da última terça-feira (17/03). Ao todo, foram inscritos 283 projetos de 219 municípios paulistas, evidenciando a força das iniciativas voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico local. A cerimônia contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O evento também recebeu representantes dos municípios consorciados, incluindo os prefeitos Luis Camargo (Arujá), presidente do Condemat+; Pedro Ishi (Suzano), vice-presidente do consórcio; Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), o Inho; e Walid Ali Hamid (Mairiporã), o Aladim, reforçando o compromisso regional com políticas públicas inovadoras e integradas.

Representando o Condemat+, participaram da premiação oito municípios consorciados com dez projetos inscritos: Arujá (Vale Reciclar); Biritiba Mirim (Programa Trabalho e Renda); Ferraz de Vasconcelos (Secretaria de Favelas); Itaquaquecetuba (Oficina Criativa e Via Rápida Empresa); Mairiporã (Conecta Mairiporã); Mogi das Cruzes (Conduz e Roteirinho do Patrimônio); Poá (Sala do Empreendedor) e Suzano, que participou em parceria com o consórcio com o projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”.

Para o presidente do Condemat+, Luis Camargo, a presença regional representa a força do trabalho conjunto. “A participação dos nossos municípios demonstra a capacidade de inovação e o comprometimento com políticas públicas que geram impacto real na vida das pessoas. O Condemat+ segue como um importante articulador desse desenvolvimento regional”.

Durante a solenidade, o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, destacou o papel das administrações municipais. “Seguimos firmes no compromisso de apoiar o empreendedorismo, incentivando iniciativas que gerem oportunidades, renda e desenvolvimento para a população”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, ressaltou a parceria com os municípios. “É importante reconhecer as cidades que aceitaram o desafio de participar nas diferentes modalidades, demonstrando o cuidado e a preocupação dos prefeitos com o fortalecimento do empreendedorismo”.

Em sua fala, o governador Tarcísio de Freitas enfatizou o protagonismo dos gestores públicos. “São Paulo é um Estado de empreendedores, que não tem tempo ruim, cresce, gera riqueza. Celebrar o micro e pequeno empreendedor é reconhecer quem faz a diferença. E os prefeitos que decidiram inovar e participar do prêmio mostram que são empreendedores públicos, o que é ainda mais desafiador”.

Ainda durante o evento, foi assinada a reestruturação do Fundo de Aval (FDA), iniciativa que prevê aporte de R$ 200 milhões da Desenvolve SP e R$ 200 milhões do Sebrae, totalizando R$ 400 milhões para ampliar o acesso ao crédito, incentivar a produtividade e apoiar pequenos negócios em todo o Estado.

Também estiveram presentes o diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi; o secretário extraordinário de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos; a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Juliana Cardoso; a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém; o deputado Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal; o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito; e a gerente de Políticas Públicas do Sebrae-SP, Silvia Furio.

CATEGORIAS
Na etapa estadual do prêmio, foram reconhecidas as seguintes categorias e municípios vencedores: Compras Governamentais (Presidente Venceslau); Simplificação (Americana); Empreendedorismo Rural (Sarapuí); Sustentabilidade e Meio Ambiente (Jundiaí); Empreendedorismo na Escola (Itápolis); Sala do Empreendedor (Catanduva); Gestão Inovadora (Vinhedo); Inclusão Socioprodutiva (Franco da Rocha); e Turismo & Identidade Territorial (São Bernardo do Campo).
 

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