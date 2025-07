Condomínios passam a receber coleta seletiva com novo projeto do Meio Ambiente

Suzano deu início no último sábado (12/07) a um novo capítulo em sua política de sustentabilidade com a estreia do projeto “Condomínios em Ação”, uma parceria inovadora entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a cooperativa Univence. O objetivo é ampliar a coleta seletiva na cidade por meio da participação direta dos moradores, promovendo não só a destinação correta de resíduos, mas também a solidariedade, já que parte do valor arrecadado com os materiais recicláveis será revertida em alimentos para o Fundo Social.

A primeira ação ocorreu nos condomínios Oriente 1, no Jardim Japão, e Residencial Suzano, no Jardim Lincoln, onde equipes da cooperativa realizaram plantões para orientar os moradores e recolher os recicláveis previamente separados. A atividade, que segue nos próximos dois sábados (19 e 26 de julho), marca o início de uma mobilização comunitária com impacto direto no meio ambiente e na vida de famílias em situação de vulnerabilidade.

“O projeto representa um avanço importante na forma como lidamos com os resíduos sólidos dentro do ambiente urbano e condominial. É uma ação que une educação ambiental, responsabilidade social e fortalecimento da coleta seletiva. Estamos muito satisfeitos em apoiar a cooperativa Univence nessa missão”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.

Durante os plantões, os moradores recebem orientações detalhadas sobre como separar corretamente os materiais recicláveis, contribuindo para a eficiência da coleta e evitando a contaminação dos resíduos. A proposta é que, com o tempo, essa prática se torne rotina nos lares suzanenses, integrando a sustentabilidade ao cotidiano de forma simples e eficiente.

Além do aspecto ambiental, o projeto “Condomínios em Ação” tem um viés fortemente social. Os recursos gerados com a comercialização dos recicláveis serão destinados à compra de alimentos, que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade, fortalecendo a rede de apoio a quem mais precisa no município.

Chiang destacou ainda o protagonismo da cooperativa no processo e o papel essencial dos catadores de recicláveis. “A valorização dos catadores e cooperados é parte fundamental do sucesso dessa iniciativa. Eles são agentes ambientais e merecem reconhecimento por seu trabalho”, completou o secretário.