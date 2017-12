Conferência debate o Plano Municipal de Educação de Suzano

A Conferência Municipal de Educação foi realizada nesta sexta-feira (8) na Escola Municipal Antonio Marques Figueira, no Centro de Suzano.

O encontro tratou da discussão das estratégias empregadas para as metas do Plano Municipal de Educação.

Participaram dos trabalhos o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário de Educação, Nazih Youssef Franciss, a vice-presidente da Comissão Municipal de Educação, Amanda Paula de Oliveira, e o organizador da conferência, Milton Cesar Aquino.

O evento foi prestigiado durante todo o dia por mais de 500 pessoas, entre representantes da sociedade civil organizada, profissionais das redes pública e particular de ensino, funcionários e a população em geral.

O objetivo foi reunir a comunidade em torno da discussão das 20 metas do Plano Municipal de Educação (lei complementar 275/2015), que passará por revisões de estratégias a cada dois anos. Elas tratam de eixos programáticos como qualificação de professores e funcionários, acessibilidade a vagas e políticas de promoção da diversidade, entre outros temas.

Após a realização das salas de debate, os participantes dirigiram-se ao Complexo Educacional Mirambava para a participação da sessão plenária da conferência, onde foram votadas coletivamente as estratégias elaboradas nos grupos de discussão. Também foi criado o Fórum Permanente de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação, que funcionará como observatório da aplicação das estratégias educacionais.

No discurso de abertura dos trabalhos, o chefe da pasta de Educação chamou a atenção para os esforços realizados pela administração municipal em melhorar a oferta e a qualidade do ensino municipal. Já a vice-presidente do Conselho Municipal de Educação ressaltou a importância do plano como ferramenta de popularização do ensino.

Ashiuchi participou da abertura dos trabalhos e reforçou a atuação da administração municipal e da comunidade pela reforma da Educação. "Tivemos um ano de desafios, mas superamos e temos boas expectativas. Precisamos nos unir para melhorar o futuro de nossas crianças, promover oportunidades por meio do ensino e realizar a mudança na Educação que a nossa cidade tanto aguarda", afirmou o prefeito.