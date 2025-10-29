Conferência paralela à COP30 prorroga inscrições até 5 de novembro para lideranças comunitárias

A MultiCOP, conferência online e gratuita que acontece paralelamente à COP30, aceita inscrições até 5 de novembro para participar da Conferência Internacional e Exposição Multimodal deste ano, promovida pela UCL MAL. O evento acontecerá de 11 a 20 de novembro, de forma remota e com Hubs em Londres, Dourados (MS) e Belém (PA).

Em resposta ao Mutirão oficial da COP30, o evento convida comunidades indígenas, líderes comunitários, organizações não governamentais (ONGs), pesquisadores acadêmicos, profissionais das artes e da criatividade, indústrias de inovação, curadores de museus e profissionais de diversas áreas de especialização a contribuir para os debates globais sobre a crise planetária e diversas estratégias de ação climática e ativismo digital a partir do pensamento antropológico.

Como fazer a sua inscrição

Para se inscrever, os representantes podem compartilhar palestras, artigos de pesquisa, mesas redondas, filmes, exposições criativas, desfiles de moda, cerimônias rituais, apresentações musicais, experiências interativas, apresentações multimídia, contação de histórias, visualizações de dados, sessões de pitching, leituras de poesia, workshops, hackathons e outras formas de conhecimento multimodal.

Os representantes podem gravar sua contribuição em formato de vídeo e enviá-la no formulário de inscrição no Acesso Comunitário, caso façam parte desta área ou de grupos indígenas. Para instituições culturais, pesquisadores, empresas, entre outros, os interessados podem acessar o formulário de acesso geral disponível neste link.

Evento multilingual com tradução

O evento fornecerá tradutores para apoiar todas as sessões em português, espanhol e inglês, e tem como objetivo garantir que as línguas indígenas também sejam traduzidas.

Os participantes devem acessar o site uclmal/multicop, onde encontrarão um link para a transmissão ao vivo. Para se manterem atualizados, os participantes devem se inscrever para obter um ingresso gratuito no link do Eventbrite.

Este espaço internacional de diálogo será ancorado por centros físicos que facilitarão o envolvimento com universidades em todo o mundo. Um MultiCOP Hub presencial na University College London (UCL) sediará eventos híbridos, transmitindo as principais negociações de Belém para análise em tempo real e mobilização das comunidades locais. Além disso, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) sediará um segundo MultiCOP Hub em Dourados.

Informações importantes:

Inscreva-se em: Formulário de inscrição (acesso comunitário) ou Formulário de inscrição (acesso geral)

Prazo: 5 de novembro de 2025.

Sobre a MultiCOP

A MultiCOP, uma conferência internacional online, faz parte da COP30 Global Mutirão e é formalmente reconhecida como um evento paralelo oficial da COP30. A conferência garante que povos indígenas, comunidades, detentores de conhecimento ecológico tradicional e diferentes áreas de pesquisa acadêmica e campos de prática criativa participem desse apelo global por ação climática, reunindo-se para cultivar coletivamente diversos futuros planetários.

Para mais informações, entre em contato com: multicop@sherlockcomms.com

