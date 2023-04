Confira a lista dos 12 ganhadores da 1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, realizada no Max Feffer

Promovida pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, para celebrar o aniversário da cidade de Suzano foi realizada neste domingo (16) a 1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com largada às 7h30, no Parque Municipal Max Feffer, localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador, em Suzano (SP). O evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Suzano e a empresa Xtry.

A quantidade de participantes superou as expectativas da organização do evento. “É gratificante para nós realizar uma ação desse porte e ver que a comunidade participou, principalmente neste mês em que a cidade de Suzano comemora aniversário. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e proporcionar qualidade de vida para colaboradores, colaboradoras, familiares e comunidade e, ainda, beneficiar o Fundo Social de Solidariedade do município com doações é motivo de orgulho para nós”, destaca Marcelo de Mello, gerente Executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

As inscrições dos participantes foram confirmadas por meio da doação de um kit composto por itens de higiene ou alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da cidade de Suzano.

A corrida foi disputada nas distâncias de 5km e 10km e na caminhada com distância de 5km. Todos(as) os(as) participantes que completaram o percurso receberam uma medalha e concorreram a uma bicicleta sorteada no dia do evento. Os(As) três primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberam troféus.

Vencedores(as) no ranking geral

Corrida de 10 quilômetros - Masculino

1º Lugar: Robson Gobeira Pereira

2º Lugar: Rafael Carneiro Silva

3º Lugar: Samuel Patrick Sales

Corrida de 10 quilômetros - Feminino

1º Lugar: Joana Darc R. Pires de Almeida

2º Lugar: Arilene Martins Dias

3º Lugar: Marizete Damasceno Leite

Corrida de 5 quilômetros - Masculino

1º Lugar: Gilton Ribeiro dos Santos

2º Lugar: André Oliveira Pereira da Costa

3º Lugar: Wesley Gomes de Oliveira

Corrida de 5 quilômetros - Feminino

1º Lugar: Kathia Elisabeth dos Reis

2º Lugar: Marcia Cristina de Souza

3º Lugar: Daniele Oliveira

