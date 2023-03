Congresso de Patrimônio Cultural e Identidade de Suzano abre inscrições para novos trabalhos

O 1º Congresso de Patrimônio Cultural e Identidade de Suzano está com inscrições abertas para os interessados em apresentar trabalhos no evento, que tratará de temas referentes à identificação de bens culturais de cunho material, imaterial e paisagístico. Até o dia 21 de março (terça-feira), os cadastros poderão ser feitos gratuitamente pelo site https://doity.com.br/congresso-de-patrimonio-cultural-e-identidade-de-suzano. As atividades serão organizadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), com o apoio da Prefeitura de Suzano, e ocorrerão no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), nos dias 14, 15 e 16 de abril (sexta-feira a domingo).

O evento marcará o primeiro ano de atividades do Compac e funcionará como uma ação de educação patrimonial, ao mesmo tempo em que promoverá discussões, por meio de palestras e apresentações de artigos, fornecendo orientações sobre inventariação, conservação, restauração e revitalização, com o objetivo de ampliar a discussão participativa sobre os valores patrimoniais na territorialidade. Serão discutidos estudos específicos de Suzano e estudos de casos de outros locais cujas experiências possam vir a sedimentar conceitos e estratégias nos atos conservativos da memória municipal.

Os interessados em participar como espectadores podem fazer inscrição até a véspera do evento, em 13 de abril (quinta-feira), pelo mesmo link citado acima, de forma gratuita. No dia 14, as atividades serão realizadas entre 15 e 21 horas; e nos dias 15 e 16, das 9 às 15 horas. Alguns profissionais conceituados do setor marcarão presença na cidade, como o professor doutor Haroldo Gallo, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); o professor doutor Elvis Vieira, da Universidade Brás Cubas (UBC), que é secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação; a professora Ana Sandim, da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC); e a professora doutora Eliene Coelho, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também diretora de Planejamento Territorial de Suzano.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, ressaltou que o evento deixará como legado uma documentação detalhada e rigorosa sobre o patrimônio cultural de Suzano. “É uma oportunidade para ampliarmos a discussão sobre a preservação do nosso patrimônio cultural”.