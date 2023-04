Congresso de Patrimônio Cultural inicia programação

O evento está sendo organizado em comemoração ao primeiro ano de exercício do Compac, contando com palestras de especialistas no tema e com a exibição de 40 projetos patrimoniais inscritos ao longo do último mês.

A abertura do congresso abordou temas diversos dentro do eixo "Educação Patrimonial", com a discussão acerca de formas para difundir a importância das ações conservativas da memória de territórios diversos. Nesta etapa de abertura, o professor Haroldo Gallo, da Universidade de Campinas (Unicamp), compartilhou seus trabalhos e experiências aos presentes.

Já no sábado, o Compac dará prosseguimento ao segundo eixo, denominado "Inventariação e Reconhecimento do Patrimônio Cultural", que debaterá os trâmites da inventariação participativa, incluindo o estudo de documentos, constituição de acervos e fluxos em processos de tombamento.

Neste dia, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação e professor mestre do Centro Universitário Braz Cubas, Elvis Vieira, e a professora da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) Ana Maria Abreu Sandim serão os palestrantes às 9h20 e 16h40, respectivamente.

Por sua vez, o terceiro e último eixo, "Políticas para Patrimônio Cultural", ocorre no domingo e abordará modelos de atuação possíveis para garantir a manutenção dos bens culturais de interesse comum, contando com a presença da professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Corrêa, às 9h20.

A vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado (Condephaat), Mariana Rolim, enfatizou a importância de um mecanismo de controle e regulamentação de tombamentos.

"Parabenizo os envolvidos pela criação do conselho. Em nome de todos os conselheiros, coloco o Condephaat a disposição para colaborar com o Compac de Suzano", pontuou. Para o presidente do Compac, Amaury Rodrigues, ver pessoas interessadas no patrimônio histórico de Suzano é muito significativo.

“Ao longo deste ano de atuação pudemos tornar o tombamento em algo acessível, sendo o maior exemplo a Academia de Judô Terazaki, um bem inegociável à história de Suzano. Esta foi uma das nossas conquistas e falar sobre esses e outros processos será muito gratificante”, comentou.

Segundo o presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto, é uma honra ver a consolidação de um mecanismo de defesa do patrimônio da cidade. "Ver a história de Suzano viva é um bem possível e seguro graças a este grupo. Parabenizo a todos pelo grande trabalho", relatou.

“Suzano tem uma história muito rica, história essa que se não for bem cuidada, pode se perder ao longo do tempo. Com o Compac, brilhantemente presidido pelo amigo Amaury, nós temos um trabalho sério de preservação daquilo que formou e ainda forma nossa identidade. A Cultura suzanense agradece e segue aberta ao diálogo”, finalizou o vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi recebeu na tarde desta sexta-feira (14/04) a abertura da primeira edição do “Congresso de Patrimônio Cultural e Identidade de Suzano”. O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), seguirá ao longo de sábado e domingo (15 e 16/04), a partir das 9 horas, no mesmo local.