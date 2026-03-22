Conjunto Baruel é declarado patrimônio cultural de Suzano

O tombamento do Conjunto Baruel como patrimônio cultural foi oficializado nesta quarta-feira (18) conforme o decreto municipal emitido pela Prefeitura de Suzano. A medida visa preservar bens materiais e ainda salvaguardar tradições, incluindo festas religiosas e manifestações folclóricas locais.

Dentre os bens materiais tombados, estão a Capela de Nossa Senhora da Piedade, seu altar, bancos e porta original, e a Praça Ernestina Bianchi, com o cruzeiro, memorial e respectiva paisagem cultural. Já os bens imateriais incluem a Festa de Nossa Senhora da Piedade, com a procissão, além de comidas e tradições típicas, como a caminhada, cavalgada, congada e café comunitário.

O conjunto é considerado um "portador de referência à identidade, à ação e à memória" dos grupos que formaram a sociedade local. Segundo o documento, ele funciona como um elo físico e cultural com as raízes da cidade. Ainda, foi assegurado que reformas ou quaisquer intervenções nos lotes vizinhos ao patrimônio estão sujeitas a restrições. O decreto informa que é necessário ter aprovação prévia, assegurar a conservação das características externas e a harmonia volumétrica do conjunto.