'Consagração de uma caminhada longa', diz Bertaiolli ao tomar posse no TCE-SP

Ele, que tinha sido reeleito para o cargo de deputado federal, mas aceitou ser conselheiro do TCE, não pode mais participar politicamente de eleições.

A posse ocorreu na sede do Tribunal de Contas na Capital a partir das 11 horas.

Durante sua fala afirmou que “estava muito nervoso, deste que é um dos dias mais importantes da minha vida”.

Muito emocionado, ele relembrou um pouco sua trajetória ao falar na tribuna e assumiu compromisso com os municípios.

“Agradecer a todos que estão presentes. Hoje é um dia muito especial, que ficará guardado em minha memória. É a consagração de uma caminhada longa. Trinta anos de vida pública, oito eleições disputadas, diversos cargos. Prefeito por dois mandatos da minha Mogi das Cruzes. Deputado federal reeleito. Chegar ao Tribunal de Contas do maior Estado da nossa federação, na posição de conselheiro, é motivo de gratidão a todos. O meu muito obrigado”, disse.

Bertaiolli também agradeceu o governador Tarcísio de Freitas, que aprovou o “meu nome para assumir uma cadeira neste Tribunal de Contas”.

O cargo é vitalício. Ou seja, Bertaiolli não sairá mais do Tribunal de Contas.

Em sua fala, o governador Tarcísio de Freitas enalteceu os serviços realizados pelo Tribunal de Contas e de Bertaiolli.

“Esse é um momento de aliança entre renovação e continuidade. É uma grande responsabilidade trazer um novo conselheiro para este tribunal. E nos últimos anos vem cumprindo com excelência sua missão de exercer sua fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial”, afirmou.

Estiveram presentes, entre as principais autoridades, o governador Tarcísio de Freitas; o vice-governador Felício Ramuth; o secretário de Governo, Gilberto Kassab e o presidente da Alesp, André do Prado.

Também compareceram o prefeito Rodrigo Ashiuchi; o deputado Márcio Alvino; políticos de Mogi também estiveram, como Junji Abe e Cuco Pereira.

Ashiuchi vai à posse de Bertaiolli: ‘Parabéns e conte com Suzano’

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do secretário de Saúde, Pedro Ishi, participou da cerimônia de posse de Marco Bertaiolli como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), realizada na sede do órgão, na capital paulista, na manhã desta segunda-feira (9). (Leia mais na Página 8 de Região).

O conselheiro, que até então exercia a função de deputado federal, já ocupou cargos como secretário municipal, vereador, vice-prefeito, prefeito e deputado estadual. Agora, Bertaiolli se torna o 59º conselheiro a integrar o maior tribunal de contas do Brasil.

“Essa posse é mais do que merecida. É um grande reconhecimento, coroando toda uma trajetória de sucesso. Bertaiolli tem vasto conhecimento no setor público, sendo uma importante liderança do Estado, sobretudo da região do Alto Tietê. Parabenizo-o por mais essa conquista, desejando ainda mais força para continuar nessa missão de ajudar São Paulo e o nosso País. Parabéns e conte com Suzano”, concluiu Ashiuchi.

O evento contou com as participações do governador Tarcísio de Freitas; do vice-governador Felício Ramuth; do presidente do TCE-SP, Sidney Beraldo; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado; do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), Ricardo Anafe; do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; do defensor público-geral de São Paulo, Florisvaldo Fiorentino Júnior; do presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP), Orlando Eduardo Geraldi; do subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais do Estadual, José Carlos Cosenzo; da procuradora-geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Leticia Formoso Delsin Matuck Feres; e do coordenador do Corpo de Auditores do TCE-SP, Samy Wurman. Também estiveram presentes familiares do recém-empossado, em especial sua esposa Mara Bertaiolli, e diversas autoridades do Estado, como secretários estaduais, prefeitos, vereadores e demais lideranças.