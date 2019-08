Conseg Boa Vista e secretaria debatem Mirante do Sesc

O Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista, juntamente com a secretaria municipal do Meio Ambiente, vão realizar uma audiência pública sobre a revitalização do Mirante do Sesc, na próxima quinta-feira (29).

A audiência pública será realizada na comunidade evangélica Aliança com Cristo, a partir das 19 horas. O local fica na Avenida Boa Vista, n.º 304. Segundo o presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, mais conhecido como Ebert Bola, disse que o objetivo é debater as melhorias necessárias para o local junto da população.

"Esse encontro será aberto ao público. Vamos falar sobre os rumos que o Mirante vai tomar. Por isso, queremos que o maior número de pessoas participe, pois é importante que opinem sobre as mudanças necessárias para o local. Desde os problemas mais simples, aos mais complexos", explicou o presidente do Conseg, Ebert Bola.

Além do Conseg, estará presente na reunião o secretário de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi.

Ebert Bola comentou que há a necessidade de revitalizar o local, pois tem sido utilizado como ponto de uso de drogas e outras coisas. "Soube que um homem morreu lá", disse o presidente.