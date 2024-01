Conseg Boa Vista inicia reuniões no final de fevereiro

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Boa Vista, em Suzano, inicia reuniões na última terça-feira (27) de fevereiro.

O presidente do Conseg, Roberto Kobayashi, falou também sobre os projetos e pautas que vão ser discutidos, como a ‘Vizinhança Solidária’, o compromisso com a segurança e outros assuntos. Além disso, ainda explicou sobre os avanços que tiveram em 2023, a principal foi a segurança do bairro.

A reunião do Conselho será no espaço Recanto Mac, Via Tokuda, 326, no bairro Meu Sossego.

“Neste bairro comecei o ‘Vizinhança Solidária’ no qual estou ativo há 8 anos”, disse.

Além disso, ele ressaltou que há 4 meses o bairro não tem tentativas de roubos. Nesse espaço reservado será falado também sobre o reforço no compromisso e atendimento às solicitações dos moradores nas reuniões.

Projetos para 2024

Para 2024, há expectativas. O Centro de Referência da Assistência Social (Cras), será reformado para se transformar em uma base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM). “Este ano vamos apoiar a implantação do Núcleo de Ação Local (NAL), que consiste em três pessoas do bairro que ficará alinhado (a) com a coordenadoria estadual dos Conseg do Estado de São Paulo”, explica Roberto Kobayashi.

Ações em 2023

O presidente da entidade fez um balanço sobre as ações que o Conseg tomou em 2023. O Conseg atendeu solicitações, como sinalização de vias, ronda preventiva em determinados horários, reclamações de perturbação de sossego que foram atendidas para melhorar a relação entre o bairro.

Além disso, com a ajuda das autoridades, o ‘Vizinhança Solidária’ conseguiu conter uma tentativa de invasão. “No caso de algumas situações de perturbação do sossego em residência, o delegado da 2° Delegacia de Polícia (DP), auxiliou a vítima, que fez o Boletim de Ocorrência (B.O), e a pessoa que perturbou foi chamada ao DP para se comprometer em manter a paz, sem causar atrito com vizinho”, disse.

Roberto enfatizou que mesmo sendo uma conquista da gestão passada, o mirante do Sesc foi pleiteado pelo Conseg Boa Vista.

O chefe do Conseg falou sobre a importância da entidade para Suzano. “Lembrando que o Conseg é o elo entre a população e as autoridades, fazendo com que as vozes sejam ouvidas”, finaliza.