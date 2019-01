Conseg Boa Vista mantém pedido de Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do bairro Boa Vista vai manter o pedido feito ao delegado seccional de Mogi das Cruzes, Jair Barbosa Ortiz, de implantar uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) na região Norte que funcione em tempo integral, ou seja, 24 horas.

Segundo o Conseg, a próxima reunião do conselho (que acontece no dia 12/02 no gabinete do prefeito) pode contar com a presença do delegado seccional, membros do Conseg e do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). As principais demandas desse encontro serão: a construção da DDM 24 horas na região norte; a implantação da base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) também na região norte e a doação de uma área pública ao Estado para a ampliação do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista para que o local passe a funcionar 24 horas.

"Estamos na expectativa de conseguir essas demandas, tendo em vista que o novo delegado seccional está empenhado em atender as demandas aqui da região norte. Ele abraçou as nossas causas. Sobre a DDM 24 horas, vamos lutar para conseguir", conta o presidente do Conseg, Ebert Vicente, o Bola.

"Enquanto não avançamos no pedido da DDM, nós do Conseg conversamos com a Margarida Mesquita, que voltou para presidência das mulheres advogadas, para que ajude a gente a trazer o atendimento exclusivo à mulher aqui no 2º DP", adianta. A ideia, segundo Bola, e que as mulheres sejam atendidas em uma sala especial do departamento.

De acordo com Bola, uma reunião entre o delegado seccional e o governador Doria deve acontecer até o fim desse mês. Na ocasião, o delegado irá levar as principais demandas de segurança da região.