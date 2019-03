Conseg de Palmeiras arrecada doações para famílias

O Conseg Palmeiras iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as famílias prejudicadas pelas chuvas na região de Suzano. O grupo pretende espalhar postos de coleta em diversos pontos da cidade. Por enquanto, a coleta está sendo feita na Paróquia São Sebastião. A campanha é direcionada para doação de roupas e alimentos.

As tempestades que atingiram a cidade nas últimas semanas causaram alagamentos e quedas de árvores por toda a cidade. Por conta disso, famílias acabaram sendo prejudicadas e tiveram suas casas afetadas pela força da chuva. Por este motivo, o Conseg Palmeiras iniciou uma campanha de doações para auxiliar estas famílias.

O presidente do Conseg Palmeiras, Gustavo Ferreira, afirma que o objetivo é ajudar o maior número de pessoas possível. "A campanha visa à arrecadação de roupas, alimentos e móveis. A igreja matriz é um dos pontos de arrecadação. Estamos arrecadando estes itens para todos que foram atingidos pelas enchentes dos últimos dias", conta o presidente do Conseg.

Ele conta que logo no início do projeto buscou o apoio da Paróquia São Sebastião, que acabou se tornando o principal ponto de arrecadação do projeto. "A igreja matriz disponibilizou um espaço especial para guardar os itens doados", afirma.

O padre Cláudio Taciano, explica a parceria entre a Paróquia São Sebastião e o Conseg Palmeiras. "A diretoria do Conseg entrou em contato com a igreja. Eles perguntaram se nós poderíamos ser um dos pontos de referência para receber os donativos e topamos logo de início. Caso alguém queira oferecer alguma doação pode trazer aqui na Igreja Matriz durante o horário comercial", conta.

"Toda a mobilização em favor do próximo, ameniza o sofrimento, cria consciência de co-responsabilidade, despertando assim, soluções para os vários problemas que afligem o ser humano. Vivemos em sociedade e as melhores soluções sempre brotam quando ouvimos uns aos outros", finaliza Padre Cláudio.

O representante do Conseg ressalta que pretende expandir as arrecadações através de parcerias. "Queremos firmar uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade para ampliar a arrecadação e distribuição dos itens, para as famílias que necessitam de ajuda. Estamos todos unidos pela mesma causa: ajudar o próximo", finaliza.