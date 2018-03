Conseg de Palmeiras estuda possibilidade de solicitar agência móvel da EDP São Paulo

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras estuda as possibilidades da EDP São Paulo enviar uma agência móvel à região. A ideia é que a unidade realize serviços simples como emissão de segunda via, ligação de energia e/ou mudança de endereço. Segundo o presidente do Conseg, Gustavo Ferreira, a intenção do pedido é otimizar a vida das pessoas que residem no em torno do Distrito, e que precisam ir até o Centro da cidade para realizar determinados procedimentos.

Para Gustavo, a distância do Distrito até a região Central é um dos principais problemas para moradores dessa região. Assim, durante reuniões, os integrantes do Conseg viram a necessidade de ir em busca de uma nova parceria com uma concessionária.

"Temos, uma vez por semana, a presença da agência móvel da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Estamos em contato com a EDP Bandeirantes, pois queremos fazer essa ligação da população com as concessionárias, assim otimizando a vida de todos", disse.

Em relação à agência móvel da Sabesp, a unidade fica estacionada toda segunda-feira, das 10 às 15 horas, na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), na altura do 12.725, em frente ao 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras. Além do munícipe poder obter orientações, como dicas para economia de água e para o uso correto das redes de coleta de esgotos, é possível solicitar ligação de água, alteração cadastral, revisão de consumo e segunda via de conta.

"Em reuniões, a gente constatou problemas com essas concessionárias, por causa do problema de entrega de cartas simples, além da mudança de endereço e afins. Por isso, nós identificamos que uma unidade in loco vai ajudar e muito a população", finalizou Ferreira.

Segundo o relações institucionais da EDP São Paulo, Marcos Scarpa, a possibilidade de levar uma agência móvel para a região do Distrito de Palmeiras não é descartada. Mas, a questão dependeria da solicitação de representantes, bem como explicações sobre os motivos que beneficiaram a população. "A população consegue, inclusive, fazer esse tipo de solicitação pela internet. Sobretudo, não descartamos tal procedimento in loco", falou.