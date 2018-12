Conseg do Boa Vista e Delegacia promovem festa para crianças carentes

Membros do Conselho de Segurança (Conseg) Boa Vista e policiais do 2º Distrito Policial (DP) promoveram nesta quinta-feira (20) a entrega de 250 brinquedos para crianças carentes, no Miguel Badra, em Suzano. O evento aconteceu na sede da Associação de Assistência a Mulher, ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE).

Ao todo, 80 crianças assistidas pela entidade receberam presentes. E a festa teve um toque mais natalino; a presença do Papai Noel. Além dos brinquedos, o distrito policial e a entidade de segurança promoveram um café da manhã.

Segundo Cleverson Omena, responsável pelo 2º DP, a intenção é realizar mais eventos na cidade em 2019. O delegado reforçou que as próximas atividades não ficarão focadas exclusivamente na entrega de doações.

"O que queremos é promover palestras às crianças para tratar sobre vários temas. E, também, para mostrar essa interação com a comunidade, a qual enfatizei no passado quando assumi, a visita das crianças nos órgãos públicos como no distrito policial", explicou Omena.