Conseg do Boa Vista e Polícia Civil vão presentear 100 crianças

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista junto com a Polícia Civil vão presentear 100 crianças carentes do Miguel Badra Baixo com brinquedos em comemoração ao Natal. A entrega acontecerá cinco dias antes da data comemorativa. Doação de brinquedos pode ser realizado na 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Suzano.

A ação social, que foi uma das principais pautas da reunião de ontem do Conseg do Boa Vista, surgiu de um encontro entre o conselho e a Polícia Civil. Comerciantes e a população da região também ajudaram na causa, como explica o presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Bola. "Uma ação social em conjunto que vai ajudar ao próximo. Não queremos nada em troca, apenas presentear e tornar o Natal dessas 100 crianças mais feliz. Ser solidário", enfatizou.

Reunião

Além desta pauta, a instalação de uma base fixa da Guarda Civil Municipal (GCM) na região Norte da cidade e o funcionamento 24 horas, incluindo sábado e domingo, do 2ª DP, foram discutidos na reunião de ontem do Conseg. A implantação de uma base fixa da Polícia Militar (PM), em frente a Escola Estadual Professor José Benedito Leite Bartholomei, também é um pedido. O Conseg do Boa Vista atende aproximadamente 150 mil moradores - espalhados por 34 bairros.

Para a instalação de uma base fixa da GCM na região, um abaixo-assinado com mais de 1,5 mil assinaturas pedindo a iniciativa, foi realizado. Além desse espaço, Bola solicita o atendimento 24 horas do 2º DP, que apenas funciona de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, a Delegacia Central fica responsável por registrar todas as ocorrências da cidade.