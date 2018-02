Conseg do Boa Vista elabora abaixo-assinado por base da GCM

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista pretende colher no mínimo duas mil assinaturas para reivindicar uma base da Guarda Civil Municipal (GCM). Até a última semana, mais de 400 pessoas, entre moradores e comerciantes, tinham preenchido o documento. O assunto será a principal pauta da próxima reunião da entidade, que acontecerá em 6 de fevereiro na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região.

A indicação do Conseg é que a base da GCM seja instalada no Centro Cultural Nelson da Cruz, que fica localizado no bairro do Sesc. Isso porque a entidade acredita que a segurança pode ser aumentada tanto dentro quanto no entorno do espaço, como na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emeif) Vereador Waldermar Calil e até mesmo no Parque do Mirante.

Para acelerar o processo desse pedido, a entidade começou a colher as assinaturas no início desta semana. De acordo com o presidente do Conseg, Ebert Bola, mais conhecido como Bola, a base beneficiária mais de 150 mil moradores do Boa Vista. "Temos já batalhão e delegacia, o que falta apenas na região Norte da cidade é uma base da GCM para completar a segurança", argumentou.

Em relação às pautas da próxima reunião, outra que será destaque é a segurança na UBS do Boa Vista. Na oportunidade, será pedido maior número de rondas noturnas no entorno da unidade, que já foi alvo de furtos, roubos e vandalismo. "É uma reivindicação de moradores e comerciantes, que estão sofrendo com essa situação há tempos", lamentou Bola.

O presidente destacou que a medida tem capacidade de inibir os crimes. Ele tem como base os bons resultados gerado da mesma solicitação que foi feita para a UBS do Miguel Badra anteriormente. "A segurança no local melhorou muito, a GCM é eficiente e tem um grande poder de amenizar os crimes".

A reunião acontecerá na terça-feira, das 16 às 18 horas, na UBS do Boa Vista. Autoridades como o delegado titular do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, Cléverson Omena, o capitão Schultze da 4ª Companhia e representantes da GCM estão convidados e deverão estar presentes.

A Secretaria de Segurança Cidadã afirmou que irá avaliar a viabilidade de instalar uma base da Guarda Civil Municipal (GCM) e de aumentar as rondas noturnas no entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Boa Vista. O estudo será realizado quando for solicitado pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). Porém, a pasta adiantou que toda iniciativa para melhorar a segurança pública no município será bem vinda.

O governo municipal esclareceu que tem como a segurança pública uma das prioridades, visando principalmente coibir a prostituição e o tráfico de drogas nos bairros - a exemplo das ações realizadas na Vila Amorim. Para isso, duas viaturas foram adquiridas para a GCM, assim como oito motos, novos rádios de comunicação e outros equipamentos para as equipes de patrulha.