Conseg do Boa Vista realiza nesta segunda-feira reunião e palestra sobre causa animal

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista realiza, nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, às 19 horas, reunião para debater a segurança do bairro e da região Norte da cidade. Desta vez, o encontro terá como enfoque principal a causa animal.

As reuniões do Conseg Boa Vista acontecem na última segunda-feira de cada mês. Essa edição contará com uma palestra da advogada Ariana Anari, que vai tirar dúvidas sobre leis de violência contra animais.

O Conseg também vai reforçar uma campanha da Polícia Militar, que vai arrecadar brinquedos para crianças atendidas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A base da 4ª Companhia, localizada na região Norte, será um dos pontos de entrega de brinquedos.

Também serão abordadas demandas da comunidade. A ideia, segundo o presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, o Ebert Bola, é preparar questionamentos ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) sobre a Atividade Delegada para a Guarda Civil Municipal (GCM).

"A Guarda Municipal está com o efetivo abaixo da expectativa. O certo seria aumentar, para ajudar esse pessoal que cuida dos patrimônios públicos", conta Ebert.

A atividade delegada é um convênio com o Governo Estadual que permite que policiais realizem a função em dias de folga.

Além de planejar essa conversa, Ebert diz que a reunião vai abordar o projeto "Vizinhança Solidária Escolar". Ele consiste na criação de um grupo de Whatsapp com integrantes de escolas da região com a Polícia Militar e tem como objetivo agilizar a comunicação em denúncias, conforme informou o DS em setembro.

"Estamos com um bom número de diretoras de escolas da região Norte que estão participando. Vamos marcar reunião para desenvolver esse projeto aqui, para que os diretores tenham um canal direto com a Polícia Militar (PM)", afirma Ebert.

A reunião do Conseg Boa Vista será realizada na Comunidade Kolping do São José, situada na Rua Irlanda, número 130, no Jardim São José.