Conseg pedirá mudanças no Dona Benta e viatura para centro comercial

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista quer agendar uma reunião com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, para tratar de algumas demandas de 2019 que ficaram em aberto.

A expectativa é que a reunião aconteça já na primeira semana de janeiro. Segundo o presidente do Conseg, Ebert Vicente, o Bola, o objetivo da reunião é abordar alguns problemas que o centro comercial do Dona Benta vem enfrentando com a imprudência de alguns motoristas. A ideia é pedir mais lombadas, sinalização de solo e também uma viatura para aquele local.

"Temos um problema naquele centro comercial, porque muitos motoristas abusam demais ali. Tem que canetar. A viatura também tem que ficar lá, para educar os motoristas. Faltam algumas placas e ajustes. Aquele ponto foi melhorado, mas queremos fazer esses pedidos", conta Bola.

Os pedidos correspondem a 30% das demandas solicitadas em 2019. Além dos problemas no trânsito, outro pedido do conselho diz respeito ao Ecoponto instalado ao lado da Praça Padre Cícero, no Boa Vista. Esta reivindicação será feita com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade.

"Vamos cobrar a pasta, porque é um pedido da comunidade. Questionaremos quando ele será inaugurado. O Ecoponto da Marginal do Una foi instalado esses dias e já está funcionando. O da região Norte tem que ser inaugurado também", justifica.

Mais palestras

Em 2020, Bola diz que o Conseg Boa Vista vai aumentar o número de palestras. Para fevereiro, o presidente do conselho afirmou que vai fazer uma reunião com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), a fim de abordar a segurança na região Norte.

"Nosso objetivo será tratar sobre os trabalhos da Guarda Civil Municipal (GCM) e a Atividade Delegada (que aumenta o efetivo de policiais militares nas ruas da cidade)", afirma.