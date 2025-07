Conseg quer ampliar participação do Centro a projeto de Segurança

O Conselho de Segurança (Conseg) do Centro de Suzano quer ampliar o Projeto Vizinhança Solidária (PVS) e oferecer mais apoio ao comércio da região central da cidade. As informações foram passadas pela presidente do Conseg, Lucelena Burjato, a Teka, que participou do DS Entrevista.

O PVS é um grupo de WhatsApp de um determinado bairro da cidade, onde são enviados alertas de atitudes suspeitas e outras informações relacionadas à segurança pública no bairro. A ideia é que mais bairros tenham o grupo do projeto.



“PVS é o Projeto Vizinhança Solidária, que é da Polícia Militar, e prevê um cuidar da segurança do outro. É um grupo no WhatsApp muito atuante. São feitos comunicados, notificações sobre casos e atitudes suspeitas. Automaticamente já se cria um alerta e, graças a esse grupo, muitas ações não tiveram êxito. O maior grupo é do Jardim Imperador, mas temos Vila Amorim, Jardim Nazaré, Jardim Modelo. Estamos tentando instituir no Jardim Colorado agora”.



Teka disse que o grupo do PVS da área central, onde ficam os principais comércios da cidade, ainda é pequeno. O Conseg está conversando com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município para uma maior divulgação do grupo.



“Fazemos reuniões na ACE e a participação ainda é pequena. Precisamos que seja repassado. As pessoas precisam ser os nossos transmissores, para entenderem que realmente funciona, que dá resultado. A intenção é sempre aumentar, ampliar. No grupo do Centro temos 381 membros, olha o tamanho do nosso comércio central. Está faltando bastante gente para participar. Falei com o Rodrigo Guarizo, presidente da ACE, para fazermos algo no sentido de divulgar e ampliar. No Imperador temos 764 membros, é mais que o dobro”, explicou.



Reivindicações

O Conseg Centro, que atende mais de 90 bairros de Suzano, teve 17 solicitações entre 2024 e o início de 2025, sendo que 16 já foram resolvidas e uma segue em andamento.



A principal reivindicação, atualmente, é de perturbação do sossego. “Perturbação do sossego é um grande problema, infelizmente. Não é só prioritário em Suzano, vários locais têm essa questão. É a principal reclamação hoje em dia. O pessoal perdeu um pouco do bom senso. Quero ouvir uma música mais alta quando estou em casa, tudo bem, mas todo dia, o tempo todo, sem respeitar a vizinhança. A quantidade de decibéis não é só a partir das 22 horas, é durante o período todo. Tem uma lei para isso. As pessoas, se tivessem bom senso, já resolveria”, disse Teka.



Outra reivindicação feita pelo Conseg à Prefeitura de Suzano é a ampliação da rede de câmeras de monitoramento da cidade. “As câmeras de monitoramento sempre são comentadas nas reuniões. A Prefeitura sempre dá um feedback. As câmeras sempre começam em um determinado local e pedimos a extensão, mas isso gera um custo alto, tem que ser por etapas. Tem uma logística da Prefeitura, não entramos nesse mérito porque não temos estudos para comentar, mas sempre pleiteamos a ampliação das câmeras de monitoramento”, finalizou a presidente.

O Conselho de Segurança realiza reuniões mensalmente, sempre na última semana do mês, variando entre as últimas terças ou sextas do mês. Qualquer pessoa pode participar das reuniões.