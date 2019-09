Conseg vai propor criação de Vizinhança Solidária Escolar

O Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista vai propor, no próximo dia 30, às 19 horas, a criação da "Vizinhança Solidária Escolar".

O projeto consiste na elaboração de um grupo de Whatsapp, que será composto por policiais militares, funcionários e diretores da Escola Estadual Oswaldo de Oliveira Lima, localizada no Jardim Revista, além de pais de alunos da unidade.

A ideia é que, com a criação desse grupo, ações policiais contra usuários e vendedores de entorpecentes e bebidas alcoólicas sejam feitas com maior agilidade no entorno e no interior da escola. É o que explica o presidente do Conseg do Boa Vista, Ebert Vicente, o Ebert Bola.

Segundo ele, além de aproximar as famílias da escola, a integração auxiliará na redução das práticas ilegais "24 horas por dia". "Sempre haverá contato pelo Whatsapp, é mais fácil e as pessoas sempre estão conectadas", justifica.

O objetivo é que, no futuro, o projeto seja expandido para toda a região Norte e, se possível, para toda a cidade. "Por ser via Whatsapp, o projeto não terá custos", conta.

Além da criação do "Vizinhança Solidária Escolar", o Conseg quer abordar o corredor ecológico da Avenida Atlântica que, segundo Bola, está parado, além de outras demandas da região Norte, como sinalização, semáforos e lombadas. "O Conseg se preocupa com tudo, apesar de ser um conselho segurança”, conta.

Para a reunião, Ebert cravou que estarão presentes o secretário de Governo, Said Raful; o de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi ; e o de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo. “Faremos em um espaço maior da escola, porque não vai caber tanta gente dentro de uma sala de aula”, prevê Ebert.