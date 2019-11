Conselheiros tutelares eleitos são diplomados em Suzano

A Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar, vinculada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CECT-Comdicas), diplomou nesta quinta-feira (28) os dez conselheiros tutelares eleitos no último pleito, realizado em outubro. O trabalho das novas equipes começa em janeiro e se estende até 2023, com cinco membros em cada uma das duas unidades suzanenses.

A cerimônia de diplomação foi prestigiada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, pelo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, e pela representante do Comdicas, Jaqueline Mendes Ferreira. Em sua fala, ela pontuou a caminhada dos conselheiros até a eleição. "É uma satisfação receber os novos membros, pois sabemos da emoção deste momento, considerando a importância do Conselho Tutelar para o município. Contamos com membros que já têm uma noção do trabalho que está por vir, mas também novos conselheiros aptos após uma intensa capacitação. Posso dizer que todos estão prontos para essa grande responsabilidade”, comentou.

Já o secretário Murilo ressaltou as ações desenvolvidas pela pasta e o apoio aos conselheiros. “Nesta eleição, Suzano foi referência quanto ao processo liso, correto e tranquilo, que culminou nesta diplomação harmônica. O município se propõe a debater a pauta social, promovendo mudanças. A secretaria analisa o território de vulnerabilidade da cidade, reformulando ações, inclusive com a mudança de endereço de diversos equipamentos, para melhor atender a população que mais precisa. O novo Conselho Tutelar conta com estrutura, condições de recursos humanos e organização para essa árdua missão”, disse.

O prefeito parabenizou os novos membros e reforçou as recomendações de dedicação ao trabalho. “O Conselho Tutelar tem grandes desafios. No começo da administração, trabalhamos para abrir a segunda unidade e agora se inicia a gestão de quatro anos de mandato, que vai passar muito rápido. Desejo sucesso e empenho na missão. Conselho Tutelar não é brincadeira. Há inúmeros casos em que é preciso colocar esta mão, que cumpre um papel solidário junto às famílias sujeitas a precisar desse auxílio. Tenho certeza de que será feito um grande trabalho pela cidade”, destacou.

A solenidade ainda abriu espaço para os representantes de cada uma das unidades, Sônia Aparecida da Silva Pimenta e Wellington Vinícius Costa, que agradeceram a escolha popular e reafirmaram o compromisso com a causa da criança e do adolescente.

Também estiveram presentes os secretários Said Raful Neto (Governo), Edson Gianuzzi (Meio Ambiente), Antônio Wenzler (Segurança Cidadã), Geraldo Garippo (Cultura), André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego) e Claudinei Galo (Transportes e Mobilidade Urbana); o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Daniel Barros; e os vereadores Rogério Gomes do Nascimento e André Marcos de Abreu.