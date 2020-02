Conselho Comunitário propõe criação de subprefeitura

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista informou ontem que agendou uma reunião na Prefeitura para propor a implantação de uma subprefeitura na região norte da cidade. O encontro deve acontecer dia 18.

A reunião pode ser com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e vai tratar também sobre temas que favorecem o bairro.

Segundo o Conseg, com a instalação de uma subprefeuitura, os moradores terão mais facilidade de entrar em contato para resolver problemas de manutenção na região norte.

O presidente do Conseg, Ebert Vicente, o Bola, apontou essa reunião como importante para o auxílio e atendimento das necessidades dos moradores. "Vai contribuir muito para a região. Se aprovada as demandas, haverá um salto enorme de desenvolvimento", disse.

Outras medidas

Além da instalação da subprefeitura na região norte, o Conseg tem como pedido a implementação de uma Base Policial e da Guarda Civil Municipal (GCM) no Boa Vista. O DS publicou uma reportagem em janeiro desse ano sobre uma demanda do Conseg do Boa Vista para a instalação de uma base do Samu na região.

Esse será mais um tema da reunião do conselho com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, que tem como objetivo agilizar os atendimentos, sobretudo em acidentes de trânsito. Dia 21 deste mês às 17 horas vai acontecer a próxima reunião do Conseg do Boa Vista na EE. Professor Davi Jorge Curi. Será tratado assuntos para desenvolvimento e segurança dos moradores do bairro.