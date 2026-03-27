Conselho da Mulher amplia participação feminina e políticas públicas em Suzano

No mês dedicado à valorização e à luta pelos direitos das mulheres, Suzano se destaca com a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), órgão que atua como espaço de participação social e de construção de políticas públicas voltadas à população feminina da cidade. Criado por meio da lei municipal nº 3.424, de 28 de março de 2000, o conselho tem como principal objetivo promover ações que garantam igualdade de oportunidades, cidadania e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.

Ao longo de mais de duas décadas de atuação, o CMDM consolidou-se como um importante instrumento de diálogo entre o poder público e a sociedade civil. O conselho está vinculado à Secretaria Municipal de Governo, possui 18 titulares e 18 suplentes e reúne representantes de diferentes áreas da administração municipal, além de integrantes da sociedade civil organizada, permitindo que demandas e propostas relacionadas às mulheres sejam debatidas de forma coletiva.

Na prática, o conselho funciona como um órgão consultivo e participativo, responsável por acompanhar, propor e avaliar políticas públicas voltadas às mulheres. Entre suas atribuições estão a elaboração de sugestões de programas e ações governamentais, o acompanhamento de serviços públicos destinados ao público feminino e a articulação de iniciativas que ampliem a proteção, a autonomia e a participação social das mulheres no município.

As decisões são tomadas de forma colegiada, por meio de reuniões periódicas nas quais conselheiras analisam demandas da população, discutem propostas e encaminham recomendações ao poder público. Esse modelo garante que diferentes perspectivas estejam representadas nas discussões, fortalecendo a construção democrática de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero.

“O conselho é um espaço fundamental de escuta, diálogo e construção coletiva. Por meio dele, conseguimos reunir poder público e sociedade civil para discutir demandas reais das mulheres e fortalecer políticas que garantam mais proteção, igualdade e oportunidades em Suzano”, destacou a presidente do CMDM, Beatriz Santos.

Em 2025, Suzano celebrou os 25 anos de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher com um evento especial que reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e integrantes do colegiado. A iniciativa destacou a trajetória do órgão e o impacto de suas ações ao longo dos anos na promoção de direitos e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres no município.

Durante sua trajetória, o CMDM também tem colaborado com a formulação e o fortalecimento de iniciativas municipais voltadas ao público feminino, atuando em pautas que envolvem saúde, segurança, assistência social, educação e enfrentamento à violência de gênero. O conselho ainda participa da articulação de campanhas de conscientização e de atividades educativas, especialmente em datas simbólicas como o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Santos, o conselho representa uma das principais ferramentas de participação social na construção de políticas públicas voltadas às mulheres. “O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem um papel fundamental para garantir que as demandas das mulheres sejam ouvidas e transformadas em ações concretas. Trata-se de um espaço democrático, onde poder público e sociedade civil trabalham juntos para fortalecer políticas que promovam mais igualdade, respeito e oportunidades para todas as mulheres de Suzano”, afirmou.

Além de contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas, o CMDM também atua na articulação com entidades, associações e equipamentos municipais que integram a rede de atendimento e proteção às mulheres. Essa atuação conjunta permite identificar necessidades da população feminina e propor soluções que ampliem o acesso a direitos e serviços públicos.