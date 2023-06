Conselho de Cultura promove debate sobre a Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Cultura de Suzano e o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) realizaram uma reunião para debater propostas acerca da apreciação do conteúdo e diretrizes de aplicação dos recursos provenientes da lei federal número 195/22, a Lei Paulo Gustavo, que destinará ao município R$ 2.348.772,87.

A iniciativa, promovida no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro, marcou a apresentação e o debate dos projetos que serão desenvolvidos nos setores de Artes Plásticas, Audiovisual, Circo, Dança, Literatura e Teatro, que serão contemplados a partir do lançamento dos editais, o que deve ocorrer ao longo do segundo semestre.

A atividade, que foi conduzida pela presidente do CMPC, Teresinha Ferreira, também abordou temas sobre a liberação dos espaços públicos culturais para ensaios, apresentações e gravações de música autoral. Além disso, foi efetuada a apresentação de uma proposta de calendário para a execução da Conferência Municipal de Cultura, atividade com realização prevista para agosto.

O valor do repasse da lei para o município será destinado para o desenvolvimento de 273 projetos e dividido da seguinte forma: R$ 1,24 milhão para a produção audiovisual; R$ 284 mil para apoio às salas de cinema; R$ 142 mil para cineclubes, festivais e mostras; e R$ 677 mil para as demais áreas culturais.

As propostas foram recolhidas a partir de reuniões setoriais promovidas junto ao CPMC com os coordenadores de cada setor da pasta de Cultura suzanense que, posteriormente, dialogaram com os artistas de cada linguagem para definir o destino da verba para novos projetos.

O encontro teve a presença de 27 pessoas dentre visitantes, voluntários, membros do CMPC e servidores da Secretaria Municipal de Cultura, representada na ocasião pela supervisora Márcia Belarmino; pelo coordenador de projetos e editais, Fernandes Júnior; além da coordenadora de Artes Plásticas, Aline Baliberdin; e a coordenadora técnica do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Renata Abreu.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a obtenção destes recursos será extremamente importante para a cidade seguir crescendo artisticamente.