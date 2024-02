Conselho de Defesa do Meio Ambiente empossa membros da Polícia Militar Ambiental

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) empossou nesta terça-feira (20/02), no Cineteatro Wilma Bentivegna, dois membros da Polícia Militar Ambiental, agregando mais uma representação na discussão em torno da pauta ambiental em Suzano. A cerimônia que marcou a chegada dos novos integrantes foi realizada com as presenças dos secretários André Chiang (Meio Ambiente), Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos). A partir deste momento, passam a fazer parte do Comdema, como membros honorários, o comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento Ambiental, capitão Daniel Basseto Jatobá, e o comandante do 2º Pelotão da 3ª Companhia de Policiamento Ambiental, tenente Edson Alves de Lima.

A atividade contou com a participação da diretora de Controle e Fiscalização Ambiental, Solange Wuo, e foi prestigiada pelo subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Edmundo Gomes; pelos coordenadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Natacha Nakamura, Andréia Nascimento e Alan Santos; e pela vereadora Gerice Lione.

A Polícia Militar Ambiental e a Prefeitura de Suzano têm trabalhado em conjunto especialmente nas ações promovidas pelo Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), formado por orgãos estaduais e municipais e conselhos de classe no combate aos loteamentos irregulares na cidade, principalmente em áreas de preservação, como as de proteção dos mananciais. Ao fazer parte do Comdema, a instituição também vai participar das reuniões ordinárias, que ocorrem a cada dois meses, e também dos encontros extraordinários.

Entre os temas que são colocados na pauta do conselho estão incluídas deliberações relacionadas à educação ambiental, ao Setor de Bem-Estar Animal e ao Licenciamento Ambiental Municipal, entre outros. O órgão tem caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador das atividades voltadas para preservação, proteção, recuperação, controle e defesa do Meio Ambiente, com natureza permanente, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O Comdema conta com oito representantes do Poder Público e oito representantes da sociedade civil organizada, com os respectivos suplentes. Além dos membros das secretarias municipais da Prefeitura de Suzano, integram o conselho, por exemplo, representantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), do Instituto Agroterra, do Sindicato Rural e da Cooperativa de Catadores Univence. O presidente é o engenheiro ambiental Adriano Michel Soares de Souza, que esteve presente na cerimônia de posse.

Um dos novos integrantes, tenente Edson, agradeceu à prefeitura e ao Comdema pela receptividade. “Ao lado da administração municipal e de todos os integrantes do GFI-ATC, temos conseguido frear as invasões de terra e a supressão da vegetação em Suzano, combatendo os parcelamentos irregulares. Temos visto como o município vem se destacando na defesa do Meio Ambiente”, disse.

Por sua vez, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, deu as boas-vindas à Polícia Militar Ambiental. “A chegada de uma instituição como essa mostra o quão importante tem sido o trabalho do Comdema em Suzano. Temos visto como a atuação tem sido relevante para o direcionamento, a condução e a tomada de decisão em relação aos temas mais relevantes do nosso setor”, declarou Chiang.