Conselho de Segurança apoia 'Smart Suzano' e especialista vê vantagens

Suzano iniciou, na última quarta-feira (17), a implantação do projeto “Smart Suzano”, que vai equipar a cidade com câmeras dotadas de tecnologia de reconhecimento facial. Para entender o impacto da iniciativa, o DS ouviu dois especialistas da área, que avaliaram a relevância do sistema no apoio às ações das forças de segurança do município.

A presidente do Conseg Suzano Centro, Lucelena Burjato Machado, mais conhecida como Teka, avalia que a iniciativa representa um avanço para o município. “O projeto smart sampa é um grande aliado no combate à criminalidade, bem como sua prevenção, pois usa o reconhecimento facial para identificar suspeitos, foragidos, casos de violência urbana, identificação de placas de carros entre outros”, afirmou.

Segundo ela, a medida também pode ter impactos positivos na oferta de trabalho. “Com os treinamentos especializados no uso dessa ferramenta acredito que haverá um aumento na oferta se vagas”, explicou. Teka ainda ressaltou que “Acompanhamos há algum tempo essa tentativa de integração que hoje se torna realidade, e ficamos felizes com os esforços na concretização de mais uma etapa nos avanços e esforços pela segurança em nosso município”.

O especialista em segurança Jorge Lordello, que também atuou como delegado de polícia por alguns anos, reforça a importância de integrar não apenas as câmeras públicas, mas também as instaladas em comércios e residências. “O sistema em São Paulo integra câmeras públicas e privadas, sendo capaz de fazer leitura facial e de placas de veículos. Em 18 meses de funcionamento, já permitiu a prisão de cerca de 4 mil pessoas procuradas ou que cometeram crimes. Por isso, é muito importante que Suzano adote esse modelo”, destacou.

Ao receber alertas, a central de monitoramento é responsável por acionar a Guarda Civil Municipal (GCM) para efetuar as prisões. “Agora estamos entrando em uma nova fase em que os próprios guardas vão começar a usar câmeras acopladas no peito para reconhecimento facial”, explicou. Lordello também afirmou que “As câmeras são ferramentas fundamentais para termos uma cidade mais estruturada e organizada”.