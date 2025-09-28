Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 28 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Conselho de Segurança apoia 'Smart Suzano' e especialista vê vantagens

Presidente do Conseg avalia que a iniciativa representa um avanço para o município

28 setembro 2025 - 17h00Por Da Reportagem Local
Smart Suzano começou a ser implantado em Suzano para reforçar segurançaSmart Suzano começou a ser implantado em Suzano para reforçar segurança - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

Suzano iniciou, na última quarta-feira (17), a implantação do projeto “Smart Suzano”, que vai equipar a cidade com câmeras dotadas de tecnologia de reconhecimento facial. Para entender o impacto da iniciativa, o DS ouviu dois especialistas da área, que avaliaram a relevância do sistema no apoio às ações das forças de segurança do município.

A presidente do Conseg Suzano Centro, Lucelena Burjato Machado, mais conhecida como Teka, avalia que a iniciativa representa um avanço para o município. “O projeto smart sampa é um grande aliado no combate à criminalidade, bem como sua prevenção, pois usa o reconhecimento facial para identificar suspeitos, foragidos, casos de violência urbana, identificação de placas de carros entre outros”, afirmou.

Segundo ela, a medida também pode ter impactos positivos na oferta de trabalho. “Com os treinamentos especializados no uso dessa ferramenta acredito que haverá um aumento na oferta se vagas”, explicou. Teka ainda ressaltou que “Acompanhamos há algum tempo essa tentativa de integração que hoje se torna realidade, e ficamos felizes com os esforços na concretização de mais uma etapa nos avanços e esforços pela segurança em nosso município”.

O especialista em segurança Jorge Lordello, que também atuou como delegado de polícia por alguns anos, reforça a importância de integrar não apenas as câmeras públicas, mas também as instaladas em comércios e residências. “O sistema em São Paulo integra câmeras públicas e privadas, sendo capaz de fazer leitura facial e de placas de veículos. Em 18 meses de funcionamento, já permitiu a prisão de cerca de 4 mil pessoas procuradas ou que cometeram crimes. Por isso, é muito importante que Suzano adote esse modelo”, destacou.

Ao receber alertas, a central de monitoramento é responsável por acionar a Guarda Civil Municipal (GCM) para efetuar as prisões. “Agora estamos entrando em uma nova fase em que os próprios guardas vão começar a usar câmeras acopladas no peito para reconhecimento facial”, explicou. Lordello também afirmou que “As câmeras são ferramentas fundamentais para termos uma cidade mais estruturada e organizada”.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Professor Suami Azevedo resgata a história e os personagens de Suzano
Cidades

Professor Suami Azevedo resgata a história e os personagens de Suzano

Redução de pressão da água traz economia de 5,3 bilhões de litros de água em duas semanas
Cidades

Redução de pressão da água traz economia de 5,3 bilhões de litros de água em duas semanas

Estradas dos Fernandes e Santa Mônica recebem serviços de 'Tapa-Buraco'
Cidades

Estradas dos Fernandes e Santa Mônica recebem serviços de 'Tapa-Buraco'

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias
Cidades

DS lança 'Condomínio em foco' para tirar dúvidas sobre moradias

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê
Cidades

Repasses de ICMS sobem 8,9% em setembro nas cidades do Alto Tietê

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto
Cidades

Inadimplência cai 2,47% no comércio com 6.841 devedores em agosto