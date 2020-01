Conselho de Segurança do Boa Vista quer base do Samu na Região Norte

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista quer agendar uma reunião com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e com o secretário de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, a fim de solicitar uma base do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região Norte.

O objetivo é agilizar os atendimentos, sobretudo em acidentes de trânsito. Só no ano passado, pelo menos três pessoas morreram nestas situações só na região Norte da cidade, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Atualmente, a cidade conta com apenas uma base do Samu, que fica localizada na Marginal do Una, lado Sul da cidade. Para chegar a alguns bairros da região Norte, a principal via de acesso é a Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, que sofre com congestionamentos, principalmente nos horários de pico.

O presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, o Bola, apontou este fato como importante para a decisão do Poder Público. Ele diz que vários acidentes acontecem, sobretudo na Avenida Francisco Marengo. "O movimento de veículos é muito alto. Até o Samu chegar aqui, a demora é de cerca de 20 minutos", diz.

Casos

Em novembro de 2019, o DS foi até a Rua Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês, cobrir um acidente entre um carro e uma carreta. Na ocasião, a suspeita era de que a mulher que estava no veículo fugia de uma moto. Ela invadiu a pista contrária e se chocou com a carreta.

A mulher ficou presa nas ferragens e precisou ser socorrida com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Ao retornar do local, a reportagem presenciou outro acidente, onde uma moto bateu em um veículo na Avenida Francisco Marengo. O motoqueiro estava consciente após o acidente.

Pedidos

Segurança no trânsito e agilidade no atendimento são pedidos constantes de Ebert Bola. No fim do ano passado, em reportagem feita pelo DS, o presidente do Conseg disse que muitos motoristas são imprudentes e colocam a vida dos outros em risco nas vias da região Norte. “Temos um problema naquele centro comercial, porque os motoristas abusam demais”, disse na ocasião.