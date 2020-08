Conselho de Segurança do Boa vista será desativado temporariamente

O Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista, região norte de Suzano, será desativado temporariamente. O atual presidente do Conselho, Ebert Bola, deixará o cargo por causa das eleições.

Com isso, e sem a possibilidade de novas eleições devido a pandemia do novo coronavírus, o Conseg voltará a ativa apenas em 2021 com novos membros.

Segundo o presidente, ao longo dos dez anos que esteve à frente do Conselho, a região norte teve várias conquistas, tanto na segurança quanto na infraestrutura dos bairros. A mais recente foi o aumento de rondas no Sesc, pedido feito por Ebert Bola ao prefeito Rodrigo Ashiuchi durante reunião no último dia 20, último ato a frente do Conseg.

"Nós pedimos que as rondas no Sesc fossem mais frequentes. Temos muitos assaltos no bairro que, em sua maioria, tem moradores com a idade mais avançada. O prefeito garantiu que vai reforçar as rondas, e uma parte dos novos Guardas Municipais vai ser enviado para a região", explicou o presidente. Além das rondas, Ebert Bola ressalta outras ações que contaram com a participação do Conseg. Entre essas está a instalação do 32º Batalhão da Polícia Militar e do Centro Unificado de Serviços (Centrus), inaugurado recentemente no Jardim Dona Benta, dentro de um supermercado, além da instalação de novas lombadas e outras obras na infraestrutura da região.

O presidente também pontua o combate ao novo coronavírus. O Conselho foi responsável por cinco blitz educativas, na região norte, central e no Distrito de Palmeiras, que contaram com a distribuição de máscaras e álcool em gel, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, do Instituto Carpe Diem e da Polícia Militar.

Fazendo um balanço do trabalho desenvolvido durante uma década, Ebert Bola se diz orgulhoso e contente com as conquistas realizadas e acredita que deixa a presidência do Conseg com bons frutos a serem colhidos pelas próximas gestões.

"Foi excelente. Fizemos um bom trabalho com a ajuda de bons amigos e bons parceiros. Gosto de pensar que deixamos um legado importante e com muita credibilidade na região", finaliza.