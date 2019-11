Conselho de Segurança do Centro será reativado após seis anos

A região Central de Suzano deve ser contemplada com o funcionamento do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). O projeto está em fase de implantação e adequação para tratar definições de como serão trabalhadas e atendidas as demandas da população.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, o Conseg possui importância relevante aos comerciantes e munícipes. "A ACE tem conhecimento que houve a reativação do Conseg Centro, conselho este que ficou seis anos desativado. O Conseg é de suma importância não só para os comerciantes como para todos os munícipes. O Conselho é a ligação entre os comerciantes, ACE, munícipes e poder público", afirmou a ACE em nota.

A Associação ainda disse que o Conseg poderá buscar medidas eficientes para o combate e diminuição dos índices criminais do município juntamente à população, já que está ligado a segurança pública. "Diretamente ligado a segurança pública, o conselho poderá, juntamente com a população, buscar medidas eficientes para o combate a criminalidade, pois irá atuar juntamente com a população, buscando saber onde está ocorrendo os maiores números de ilícitos uma vez que nem todos fazem o Boletim de Ocorrência. Além da implantação do programa vizinhança solidária", completou a nota.

"A documentação já foi feita e estamos em fase de implantação. Precisamos debater assuntos e definir propostas, pois o cidadão tem compromisso com a segurança também. É uma aproximação do Conseg com a população. Ainda estamos formatando algumas coisas, realizando levantamentos e fazendo reuniões", afirma o presidente do Conseg do Centro, Ednilson Macedo.