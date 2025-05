Conselho de Turismo discute implantação de rota religiosa e aplicativo 'Destinos Inteligentes'

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano participou, nesta quarta-feira (30/04), da terceira reunião do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) neste ano de 2025, quando foi discutida a criação de uma rota religiosa que passaria pela cidade e a implementação de um aplicativo denominado “Destinos Inteligentes”. O titular da pasta, Mauro Vaz, esteve com o diretor Arrones Dainez Junior, no auditório do Parque Aquático Magic City, no bairro Clube dos Oficiais, em Palmeiras, para discutir ações que visam tornar o município mais atrativo para visitantes.

A atividade debateu os aspectos relacionados às propostas que poderão ser levadas ao governo do Estado, para que seja oficializada a “Rota das Intercessoras”, que seria integrada ao “Projeto Caminho da Fé Alto Tietê”. Também participaram das discussões o presidente do Comtur, Paulo Kenzo, e a responsável pelo Departamento de Promoção de Turismo da Prefeitura de Suzano, Niedja Araújo.

A referida rota teria como primeiro ponto de parada a Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim Gardênia Azul, por ter estrutura para receber os turistas/peregrinos, além de ser a única igreja do Estado de São Paulo com uma réplica do corpo incorrupto de Santa Rita, com 95% de autenticidade em relação ao que está na cidade de Cássia, na Itália. O segundo ponto seria o Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Mogi das Cruzes; na sequência, seria contemplada a Igreja Nossa Senhora da Escada, em Guararema; e, por fim, os visitantes chegariam ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida.

Quanto ao aplicativo, foi reforçado junto aos presentes a possibilidade de ser disponibilizada essa ferramenta a partir do segundo semestre deste ano. O recurso reuniria informações sobre atrativos turísticos, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos comerciais, além de eventos e atividades na cidade, facilitando as escolhas dos turistas. Além disso, esta tecnologia geraria um painel de gestão com dados fundamentais para análise do setor, o que facilitaria o diagnóstico e apontaria alterações que poderiam ser feitas. Em relação aos negócios que estariam inseridos neste âmbito, o aplicativo permitiria o cadastro de empresas e profissionais que atuam no turismo, podendo dar visibilidade a eles.