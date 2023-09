Conselho do Boa Vista fará reunião dia 26 para discutir segurança

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) fará reunião no dia 26, às 18 horas, na Escola Municipal Profª Therezinha Pereira Lima Muzzel, localizada na Rua Turquia, 555, no Jardim São José.

O assunto será a segurança na região.

Segundo o conselho, mesmo após queixas sobre falta de segurança na região, a criminalidade está diminuindo.

O presidente do Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista, Roberto Kobayashi, explica que os furtos e roubos a veículos diminuíram, apesar de um caso ter sido registrado pelas câmeras de segurança de uma escola estadual. “Roubos e furtos a objetos de transeuntes que está alto. Inclusive, a polícia tem recuperado muitos celulares”.

Mesmo com o entendimento de que os roubos e furtos de celulares ainda estão altos, os números vêm caindo mês a mês. “Estamos conseguindo reduzir a cada mês. Inclusive, neste mês de agosto, a queda foi bem alta”, explica.

O presidente do Conseg dá dicas de como se prevenir de roubos e furtos. “Evitar manusear aparelhos na rua, nos pontos de ônibus, não deixar o aparelho no bolso de trás da calça, nem dentro da bolsa aberta. Sempre é preciso fazer o registro do boletim de ocorrência informando o número de IMEI do celular”.

De acordo com Kobayashi, esses crimes acontecem quando surge uma “oportunidade”. “Geralmente passam dois caras em uma moto e verificam uma pessoa distraída com o celular e eles roubam. Essa é a cautela, só utilizar quando for necessário e sempre ficar atento às aproximações das pessoas, principalmente se for de moto. Entrada e saída de casa ou do trabalho também, fazer o mais rápido possível, não ficar com o portão muito tempo aberto e ficar apenas o tempo necessário na calçada para não correr riscos e dar a oportunidade para os ladrões”.

O presidente explicou, ainda, que são feitas reuniões mensalmente com diversas autoridades e munícipes. “Todos os meses são feitas essas reuniões com as autoridades presentes. Capitão da Polícia Militar, delegado da Polícia Civil, guardas municipais, o secretário de Segurança Cidadã, o Afrânio. É essencial a participação dos munícipes para que eles sejam ouvidos pelas autoridades”.