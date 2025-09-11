Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel

O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac) aprovou por unanimidade a proposta de tombamento da Capela Nossa Senhora da Piedade, a Igreja histórica do Baruel, durante reunião realizada na tarde desta quinta-feira (11/09), no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro.

A atividade contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful e dos secretários José Luiz Spitti (Cultura), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego) e André Chiang (Meio Ambiente), assim como do vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

A partir de agora, será elaborado um decreto que passará pela apreciação do departamento jurídico da Prefeitura de Suzano, de forma que possa ser assinado pelo prefeito Pedro Ishi durante a Festa do Baruel, marcada para o último fim de semana deste mês. Este tombamento se integra aos outros quatro já finalizados na cidade, que inclui a Academia Terazaki, na Vila Urupês; o Conjunto Histórico da Fazenda Sertão, em Palmeiras; o primeiro Paço Municipal, no centro, onde hoje funciona o prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); e o yakisoba de Suzano.

A decisão coroa um trabalho de pesquisa que começou em 2022, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, quando foi iniciada a análise histórica e cultural dos aspectos ligados à essa comunidade. Por essas referências, passaram a ser defendidos os argumentos que deveriam justificar o tombamento da igreja, reconstruída em 1916, assim como dos outros bens materiais e imateriais associados, como o altar em estilo barroco tardio, o memorial do antigo cemitério, a “caminhada”, a capelinha de mão e a macarronada com frango, entre outras tradições.

A atividade desta quinta-feira foi conduzida pelo presidente do Compac, Renan de Lima Franco, e contou com a participação de todos os conselheiros que fizeram parte da deliberação sobre este processo. Nesta oportunidade, o relator do grupo de trabalho, Pedro Cardoso, apresentou o estudo que embasou a proposta de tombamento não só da igreja como dos outros elementos históricos.

Os estudos buscaram demonstrar, acima de tudo, que a Igreja do Baruel é um marco para Suzano, pois trata-se de um dos primeiros povoados que surgiram na região, quando se deu a ocupação do território em que foi formada a sociedade suzanense, ainda antes da chegada da estrada de ferro. Além de sua importância arquitetônica, o local sempre foi palco de fé e tradição para a comunidade.

As pesquisas revelaram que a primeira igreja construída, ainda de taipa, foi resultado dos anseios da sociedade que vinha se formando a partir da mineração. Conforme indicação das evidências históricas do século XVII, teria sido encontrado ouro de aluvião nas proximidades do que hoje é o Baruel. Como consequência da concentração de mineradores, e diante da necessidade de um local para professar a fé dos habitantes, foi instalada a capela no entorno da comunidade.

Repercussão

O presidente do Compac destacou o cuidado com que esse processo foi conduzido há mais de três anos. “Contamos com um grupo de pesquisadores extremamente dedicados a este trabalho, que exigiu muitos estudos em torno de todos os aspectos históricos que foram necessários ser detalhados. A aprovação unânime demonstra que todos os conselheiros entenderam a importância dos elementos históricos ligados a essa comunidade para Suzano”, ressaltou Lima Franco.

Já o secretário de Cultura afirmou que esta decisão consolida a Igreja do Baruel como referência para a cidade. “É o momento de enaltecermos o estudo técnico que foi desenvolvido por todos os pesquisadores. A decisão precisa ser celebrada pois sabemos que o tombamento vai muito além da preservação, passando a ser este um local que conta uma história para as próximas gerações. É mais uma conquista para Suzano, que reforça o nosso trabalho de resgate cultural e histórico”, declarou Spitti.

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego pontuou que o local estará na rota turística da cidade. “O Baruel é uma das atrações da cidade por tudo que representa. O tombamento reforça a atenção que passaremos a ter com toda a comunidade, valorizando ainda mais os aspectos identitários que ali são encontrados. Promoveremos as condições necessárias para que muitos visitantes possam conhecer o valor histórico e cultural dos bens materiais e imateriais que estão sendo cultivados”, frisou Mauro Vaz.

O secretário do Meio Ambiente disse que o tombamento irá colaborar com as ações de preservação daquela localidade. “A Igreja do Baruel está localizada em uma área de mananciais, para a qual empenhamos ações de proteção ambiental. Temos certeza de que essa decisão garante que essa região receba ainda mais cuidados e mais atenção, se integrando ao contexto ambiental que já conta com esse trabalho”, comentou Chiang.

Em sua fala, o vice-prefeito lembrou do significado da Igreja do Baruel para a cidade. “Todos os suzanenses aprendem desde pequeno um pouco da história dessa comunidade. Por isso, esse reconhecimento é muito justo e merecido. Temos um conjunto robusto de elementos que comprovaram como o tombamento era adequado para preservar esses bens. Valorizar nossa história nos permite entender como podemos construir uma cidade melhor no futuro”, sublinhou Said.

O prefeito Pedro Ishi comemorou a decisão do grupo e destacou que toda a população ganha com a preservação de um dos maiores símbolos da cidade. “Hoje (quinta-feira) é um dia de orgulho e alegria pelo tombamento de um dos nossos maiores símbolos. Além de ser um local de fé, a Igreja do Baruel é um local onde começamos a surgir como comunidade, ou seja, tudo teve início neste lugar. Parabenizo todos os envolvidos, entre eles o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e agora vamos trabalhar para tornar a igreja cada vez mais conhecida em todo o Alto Tietê e no Estado de São Paulo”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também participaram da atividade a diretora da Secretaria Municipal de Cultura, Márcia Belarmino; a diretora do Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, Rita Paiva; o padre Luís Ricardo Silva, indicado pela Diocese de Mogi das Cruzes para conduzir as ações relacionadas à Igreja do Baruel; e o grupo de pesquisa do Compac: Cind Octaviano, Amanda Rosa, Clara Aguiar, Edmara Fiuza, Viviane Froes, Viviane Santos, João Galego e Ivonete Cavalcante.