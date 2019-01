Conselho elabora relatório com apontamentos no CS II

Relatório elaborado pelo conselho do Posto de Saúde II (CS-II), no Centro de Suzano, apontou, ao menos, 23 irregularidades. Entre elas estão a falta de transparência a respeito da reforma, déficit de funcionários, sala de medicação sem ventilação e acima do permitido (25ºC), infiltrações, falta de acessibilidade, segurança de funcionários, rede elétrica deficitária, falta de rede de esgoto, entre outras.

As informações foram divulgadas, na segunda-feira (21), pelo conselheiro Marcos Antônio Costa, o Marquinhos da Melhor Idade.

Segundo ele, o relatório foi elaborado a partir de reunião, na última sexta-feira, com representantes da Secretaria de Saúde da cidade. O encontro durou pouco mais de 20 minutos. Para ele, a falta de posicionamento concreto reforçou a intenção da elaboração do documento.

"Eles mostraram-nos um mapa da reforma, mas não havia o necessário. Por isso, elaboramos o relatório apontando o que vemos frequentemente, principalmente porque pensamos no bem do cidadão e do servidor que ali trabalha", revela Marquinhos.

Marquinhos também diz que a falta de informações têm causado efeito de negativo, em especial àqueles que utilizam ou trabalham no CS-II. "Ocorreu um caso de um conselheira que desistiu por causa da falta de respaldo. Além disso, os funcionários trabalham sobre pressão. Tudo isso é negativo".

O conselheiro, porém, não descartou possibilidade de buscar outras alternativas para obter respostas. Nos próximos dias, o relatório feito deve ser protocolado no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e no Ministério Público (MP).

Na visão de Marquinhos, os apontamentos devem servir como base para uma análise dos órgãos. "Presencio o dia-a-dia ali e, mesmo assim, a gente não tem respostas", finalizou.

Confrontada sobre o relatório, a administração municipal emitiu nota dizendo ter conhecimento dos apontamentos.

Disse ainda que a reforma da UBS "Prefeito Alberto Nunes Martins" (CS-II) já teve início e está em fase de adaptação, onde uma das alas do prédio será fechada para reforma enquanto os serviços são transferidos para acomodações temporárias, visando manter o atendimento à população. No tocante à demanda de recursos humanos, o novo concurso público para a área da Saúde em Suzano está em andamento e terá como objetivo suprir a necessidade nesta e em outras unidades de saúde.