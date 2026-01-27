Conselho Municipal de Saúde elege Mesa Diretiva para o biênio 2026/2027

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) realizou, nesta terça-feira (27/01), a primeira reunião da composição eleita em 2025 para o biênio 2026/2027. O encontro ocorreu na sala do conselho, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na região central, e contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.

Na ocasião, foram definidos os integrantes da Mesa Diretiva, as comissões responsáveis pela avaliação dos contratos de gestão vigentes, e também a leitura e aprovação do Regimento Interno do colegiado.

Durante a reunião, a conselheira Cleide Tomoko Tomioka foi reeleita presidente, permanecendo na condução dos trabalhos do órgão deliberativo e fiscalizador das políticas públicas da área. Também foram escolhidos os membros titulares e suplentes da Mesa Diretiva, instância responsável pela análise prévia de documentos que posteriormente serão apresentados e deliberados pelo plenário do conselho.

Entre os titulares estão Maria Juselha Barbosa Duarte, Risalva Maria Dantas, Jairo Franco e Tânia Mara Porfirio Santos. Como suplentes, foram eleitos Carlos Henrique Schuwarz e Mafra Ferreira Barreto. Além disso, a pauta incluiu a definição dos integrantes das Comissões de Avaliação dos Contratos de Gestão em vigor, reforçando o papel fiscalizador e de acompanhamento das ações desenvolvidas na rede municipal de saúde.

O CMS tem caráter paritário e é composto por 24 membros titulares e 24 suplentes, distribuídos entre 12 representantes dos usuários (titulares) e 12 suplentes, seis representantes dos trabalhadores da saúde e seus respectivos suplentes, além de seis representantes da gestão municipal, também com suplentes. Essa formação assegura a participação equilibrada dos diferentes segmentos envolvidos no sistema de saúde. As reuniões ordinárias acontecem sempre na última terça-feira de cada mês, às 9 horas.

Diego Ferreira destacou a importância do conselho como espaço democrático e de participação social. “O Conselho Municipal de Saúde é fundamental para garantir transparência, controle social e construção coletiva das políticas públicas. A eleição da Mesa Diretiva e a aprovação do regimento fortalecem ainda mais esse trabalho conjunto em prol da saúde da população”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a atuação ativa do conselho contribui para decisões mais alinhadas às necessidades da população e para o aprimoramento constante da rede municipal. “O fortalecimento do conselho reflete nosso compromisso com uma gestão participativa, onde as decisões são construídas com diálogo, responsabilidade e foco na melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos em Suzano”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.