Conselho Municipal de Saúde oficializa posse de novos membros

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou os novos membros do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para o biênio 2024-2025, eleitos conforme previsto na Lei Municipal nº 2548/1991. Foram escolhidos 12 membros representantes do segmento dos usuários (quatro de Associações de Moradores ou afins, quatro dos Conselhos Gestores Locais, dois de Entidades Sindicais Gerais e dois de demais movimentos ou entidades de defesa do direito à saúde), seis do segmento dos trabalhadores da saúde e seis do segmento do gestor e dos prestadores de serviço de saúde (representantes da Administração Municipal e prestadores de serviços), totalizando 24 nomes com 24 suplentes.

O CMS tomou posse em uma reunião ordinária ocorrida em 19 de dezembro no Auditório do Edifício Columbia, no centro. Presidido pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o encontro também teve como objetivo eleger a presidência do CMS pelos próximos dois anos, que ficará com Cleide Tomoko Tomioka, representando a Associação Cultural Suzanense (Bunkyo). O CMS foi eleito após a escolha do Conselho Gestor de Saúde (CGS), ocorrida entre os dias 18 e 29 de setembro em todas as unidades de saúde da cidade. O objetivo do CMS é consolidar a participação organizada de todos os segmentos da saúde (trabalhadores, gestores e usuários), no âmbito das Unidades de Saúde de Suzano, para o avanço e fortalecimento das políticas de saúde oferecidas nas áreas de abrangência de cada serviço.

Representando Associações de Moradores ou afins, além de Cleide e seu suplente, Marcos das Graças Barbosa, foram eleitos o representante da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Fernando Cezar Fernandes (suplente Cristiano Ferreira Homan); da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE), Alessandra Roberta de Oliveira Silva (suplente Larissa Joyce Nunes de Araujo Gomes); e da Central Pró Moradia Suzanense (Cemos), Maria Aparecida de Mattos (suplente Ivane Simão Florencio).

Pelos Conselhos Gestores Locais, a população escolheu como representantes Deusdetina Carvalho de Santana Barreto (suplente Paulo Marcelo dos Reis); Salete Aparecida Leonini da Silva (suplente Marcio Ribeiro); Risalva Maria Dantas (suplente Cleide Maria Nunes dos Reis); e Vera Lucia Santos (suplente Vicente de Paula Afonso). Já os dois representantes de Entidades Sindicais Gerais escolhidos foram Aurora Morato Silva (Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo - SindSaúde-SP), com Katia Aparecida Santos como suplente; e Aldo Ribeiro de Queiros (Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados e Vestuário), com Mafra Ferreira Barreto como suplente. Já os representantes dos demais movimentos ou entidades de defesa do direito à saúde escolhidos foram Greice Kathleen Serra Silva (Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano - AADVIS), com Renata Maria da Silva como suplente; e Roberta Figueiredo Borges de Mello (Instituto Árion de Equoterapia e Desenvolvimento Humano), com Edson Ribeiro de Mello de suplente.

Por sua vez, os representantes do segmento dos trabalhadores da saúde escolhidos foram Maria Angélica Monteiro Alves (suplente Sandra Maria Rossini Barbosa); Francisca Elizangela Matias da Silva (suplente Luciane Cardoso Massami); Maikel Messias Garcia Silva (suplente Maria Inês dos Santos); Selma Sena Passarelli (suplente Luciana Aparecida Silva de Alcantara); Andrea Cristina do Nascimento (suplente Roberta Oliveira Rocha) e Vanessa Falbo Simões Mariano (suplente Ana Maria Machado Santos).

Os representantes do segmento do gestor e dos prestadores de serviço de saúde eleitos foram o secretário de Saúde, Pedro Ishi (suplente Tânia Mara Porfírio); a diretora de Atenção Básica à Saúde, Flávia Verdugo (suplente Diomar Novaes Junior); e o diretor de Atenção Especializada, André Luiz Miguel de Moraes (suplente Mizael Rotta de Almeida). Já os representantes dos prestadores foram Andrea Ribeiro Guimarães (Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS), com Juliana Sant’Ana de Araújo Almeida como suplente; Claudio Tokihar Miyamoto (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano), com Cristina Geralda Martin de suplente; e Ednalva Mendonça Gomes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Suzano - Apae), com Gislaine Hokama Karuka na suplência.

“Toda a equipe escolhida vai nos ajudar a melhorar ainda mais a saúde de Suzano, que evoluiu muito durante a gestão do nosso prefeito Rodrigo Ashiuchi, com a entrega de grandes obras como a UPA do Revista, as reformas do Pronto-Socorro Municipal, da Santa Casa e de todas as 24 unidades de saúde, a entrega do Hospital Regional do Alto Tietê e a construção do nosso Hospital Federal. Tenho certeza que estamos fazendo um trabalho intensivo e que tem sido destaque em outras cidades também”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Ishi.