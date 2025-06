Conselho Municipal do Idoso de Ferraz realiza ação em alusão ao Junho Violeta

Com o objetivo de garantir políticas públicas e combater a violência, o Conselho Municipal do Idoso de Ferraz de Vasconcelos (CMI), em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizou nesta segunda-feira (30) uma ação de conscientização e orientação, no Calçadão da XV de Novembro.

O evento contou com diversas apresentações, como dança realizada pela Comunidade Kolping, apresentações musicais com a orquestra das crianças do Serviço Promocional Nossa Senhora Aparecida e o coral de idosos, organizado pelo OIAEU.

O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas, em 2011, com o propósito de sensibilizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.

O presidente do CMI, Samuel Gomes, reforçou os cuidados com a pessoa idosa: “Muitas vezes a pessoa idosa tem seus direitos violados ao nosso redor e nem percebemos. O número de idosos no Brasil só cresce, e garantir segurança, acessibilidade e autonomia é o que faremos. Quanto mais pessoas vestirem a camisa dessa luta, mais amparo poderemos oferecer aos nossos idosos”, pontuou o presidente do conselho.

O fortalecimento da rede de apoio é um dos modos de prevenção. A solidão é um dos fatores que pode aumentar os casos de violência física, psicológica e patrimonial contra o idoso.

“O vínculo familiar deve se manter forte e unido, esse é o principal modo de prevenção”, relatou o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério.

Caso presencie qualquer tipo de violência, entre em contato com o Disque 100 e faça a sua denúncia.