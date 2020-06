Conselho pede testes de coronavírus a policiais da Região Norte

O Conselho Comunitário de Segurança do Boa Vista (Conseg) solicitou testes do novo coronavírus (Covid-19) aos policiais militares e agentes da Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM).

O pedido foi feito em reunião com o secretário de Saúde de Suzano, Luis Guillaumon.

Segundo o presidente do Conselho, Ebert Vicente, o Bola, para que o pedido seja aceito, é necessário que o comandante do 32° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), tenente-coronel Marcos Renesto, oficialize a solicitação.

Isso também deve ser feito pelo comandante da GCM.

"Falamos com o secretário de Saúde e ficou acertado que o comandante da PM e da GCM devem oficializar o pedido, para que aceitem. Os policiais são da linha de frente, igual a Saúde. Todos os dias precisam atender ocorrências. É importante a prevenção", disse Bola.

Prefeitura de Suzano

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que, caso as solicitações sejam feitas, seguirá com os protocolos do Ministério da Saúde, assim como os protocolos de cada corporação.

Sintomas

Assim, se alguma pessoa tiver sintomas do novo coronavírus dentro das corporações, ela terá que ser afastada, para que seja verificada a necessidade de testagem.

Procedimento

O procedimento segue as diretrizes técnicas estabelecidas para combate ao vírus. A Prefeitura também informou que isso já aconteceu na cidade, e os agentes de segurança foram submetidos à testagem.

O DS entrou em contato com a Polícia Militar do Estado, mas até o fechamento da reportagem, não obteve retorno.