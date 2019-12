Conselho quer modernização e ampliação da Delegacia do Boa Vista

O Conselho de Segurança (Conseg) do Boa Vista vai se reunir, na próxima quinta-feira (5), com o delegado seccional de Mogi das Cruzes, Jair Barbosa Ortiz, para entregar pedidos e demandas recolhidas da população durante o ano.

Segundo o presidente do Conseg Boa Vista, Ebert Vicente, o Ebert Bola, serão apresentadas ao delegado seccional duas demandas, consideradas principais pelo conselho

A primeira envolve a modernização e ampliação do DP do Boa Vista. Ebert Bola explica que há a possibilidade de o terreno onde está instalado a base, ser concedido ao Estado.

“Há a necessidade de ampliar o DP, assim como mantê-lo aberto 24 horas. Para isso, vamos solicitar ao delegado Jair que conceda o terreno ao Estado, que hoje é de responsabilidade do município. Se a concessão for realizada, será possível realizar a ampliação e modernização do local”, explicou.

Ebert completa informando que “essa é uma luta antiga dos moradores do bairro, e espera conseguir atender”.

Animais

A outra demanda que Ebert Bola vai apresentar à Jair Barbosa diz respeito a construção de uma “central de atendimento a casos de maus tratos a animais”.

Segundo o presidente do Conseg, há muitos casos de violência com animais na região, e nas palavras dele, “as pessoas não sabem como recorrer”.

“Maus tratos aos animais também é caso de polícia. Infelizmente as pessoas não sabem como recorrer. Mesmo existindo o boletim eletrônico, os resultados não são ágeis, por isso vamos solicitar essa central de atendimento”, informou Ebert Bola.

Outras

Ebert Bola conta que no início do ano ocorreu a primeira reunião com o delegado seccional.

Na oportunidade foi apresentado ao delegado Jair um pedido de instalação de um ponto para fazer ocorrências eletrônicas.

“Essa será nossa 2ª reunião com ele (delegado). A primeira ocorreu em janeiro, onde pedidos a construção de um ponto para a população fazer ocorrências eletrônicas. O pedido, felizmente, foi atendimento”, concluiu.