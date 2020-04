Conselho sugere pias com sabonetes em espaços públicos

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) da Boa Vista e Palmeiras estão planejando ações para ajudar a população durante período de isolamento social, devido ao novo coronavírus (Covid-19).

O presidente da unidade da Boa Vista, Ebert Bola, contou ao DS que o conselho vai sugerir ao prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a instalação de pias de concreto com saboneteiras em espaços públicos. "Esse ação ajudaria também. Eu não posso sair de casa, mas estou em contato com o prefeito para ajudar da melhor forma possível", comentou.

Em Palmeiras, o presidente Gustavo Ferreira contou que estão aguardando a determinação do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, solicitado por meio do coordenador-geral da Conseg, Evaldo Coratto. "Qualquer intervenção será feita de forma coletiva no Estado, e estamos aguardando para fazer as ações na região Sul", comentou.

Segundo determinações da diretoria da Conseg, de acordo com Gustavo, as reuniões foram suspensas, mas as atividades continuam. "Estamos em contato com a companhia Suzano para que eles façam uma doação de máscaras para todos os Consegs do Estado. Nossa intenção é distribuir para os profissionais de segurança que estão na linha de frente", revelou.

Gustavo ainda relatou que a Conseg Palmeiras fará uma campanha junto a Delegacia do Palmeiras para arrecadação de roupas, álcool em gel, luvas, máscaras e material impresso com orientações básicas. "Também vamos pedir doações de leite, fraldas e materiais de limpeza para a Santa Casa de Suzano. O policial Adilson Franco, o Horce, será o responsável em receber as doações na Delegacia de Palmeiras", contou.