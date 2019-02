Conselho sugere substituição de passarela por túnel na estação da CPTM

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do bairro Boa Vista em Suzano, presidido por Ebert Vicente, o Bola, continua com os trabalhos e reivindicações para a região do lado norte da cidade. Além do pedido da ampliação do 2º Distrito Policial (DP) - localizado na Avenida Francisco Marengo - outra questão que será levantada é a construção de um túnel que poderia substituir a antiga passarela da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), removida em dezembro do ano passado. A mesma ligava o Centro de Suzano ao Parque Maria Helena.

"Muitos comércios acabaram fechando após a remoção da passarela da CPTM, a única coisa que restou foi o Bom Prato. Todos estão reivindicando uma alternativa e a nossa solução é a construção deste túnel que facilitará o acesso até a região norte da cidade", pontua o presidente. A reunião que está marcada para o dia 7 de março no gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), contará também com as presenças do delegado seccional, Jair Barbosa Ortiz, e do delegado titular do 2º DP do Boa Vista, Cléverson Omena. "Iremos continuar com a demanda sobre a ampliação do 2º DP do Boa Vista para flexibilizar os atendimentos da unidade", afirma.

Outra novidade que será discutida durante a reunião, é a implantação do Boletim de Ocorrência (B.O) eletrônico, onde os usuários poderão registrar as ocorrências por meio de um sistema online. "A ideia é flexibilizar os atendimentos menores e as filas no local também. Isso dará prioridade para registros de ocorrências de maior relevância".

Priorizando a segurança dos moradores da região norte de Suzano, Ebert também ressaltou que durante a reunião, irá questionar uma data de divulgação para a inauguração da Sala Rosa, que foi substituída depois do pedido da implantação da 2ª Delegacia da Mulher (DDM). "Queremos que a inauguração do espaço seja realizada em março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizada no dia 8", finaliza Ebert.