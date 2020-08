Conselho Tutelar registra aumento de 30% nas ocorrências

O Conselho Tutelar de Suzano registrou aumento de 30% no número de ocorrências durante a pandemia. De acordo com a conselheira tutelar do 1º Conselho Tutelar (CT) de Suzano, Sonia Aparecida da Silva Pimenta, o aumento nas denúncias reflete nos casos de violência doméstica, que também tiveram alta durante o período de isolamento social.

"O que mudou durante o período de isolamento social é que tivemos muita reincidência de casos de violência doméstica. De pais que batem nos filhos e nas esposas, por exemplo. Tivemos também casos de mães que praticam os maus tratos", relata.

Ainda segundo Sonia, o isolamento social fez com que aumentasse a tensão psicológica e emocional, o que acaba contribuindo com o aumento no número de ocorrências de maus tratos a crianças e adolescentes. De acordo com a conselheira do 2º Conselho Tutelar de Suzano, Rita de Cássia Cavalcanti, o bairro Miguel Badra é a região que apresenta maior demanda e o maior número de denúncias e ocorrências na cidade.

"Estamos priorizando as visitas de maior necessidade. Houve um aumento sim, tanto nas ocorrências como nas denúncias, com vítimas de agressões físicas e psicológicas. Acreditamos que envolve muito o emocional, por conta de toda a situação exposta. O aumento foi de cerca de 30%", afirma Rita.

Denúncias e atendimentos

Em relação às denúncias e atendimentos, Sonia esclarece que as visitas presenciais nas residências continuam acontecendo normalmente, entretanto seguindo todos os protocolos de segurança e de higiene, com a utilização de máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento social.

Ainda de acordo com Sonia, em residências onde moram pessoas idosas ou do grupo de risco do novo coronavírus, os conselheiros optam por não entrar na casa, justamente para evitar uma possível contaminação. Em casos mais graves, o agendamento prévio é realizado.

"Continuamos com os atendimentos presencias, até por conta da demanda que temos diariamente. Nós vamos até os ambientes, sempre assegurando o distanciamento e seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Não temos como fazer o trabalho do Conselho Tutelar apenas de forma remota", relata.

As duas unidades do Conselho Tutelar continuam recebendo denúncias, tanto pelo Disque 100, quanto pelos números específicos de cada unidade. O 1º Conselho Tutelar está localizado na rua Barão do Rio Branco, 249 - Vila Costa, Suzano. Os telefones são 4743-3313 e o 94798-8996 (plantão). O 2º Conselho Tutelar fica na rua Cel. Hildeberto Vieira de Melo, 60 - Boa Vista, Suzano. Os telefones são 4748-8188 e o 94797-8725 (plantão).