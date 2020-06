Conselhos Comunitários de Suzano realizam ações contra a Covid-19

Os Conselhos Comunitário de Segurança (Consegs) realizam ações de combate ao coronavírus. O do Boa Vista entregou cerca de duas mil máscaras no final de semana na Estrada do Koyama, em Palmeiras. A ação foi feira em conjunto com o Conseg de Palmeiras, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano e o Instituto Carpe Diem.

Uma tenda foi montada próxima a base da Polícia Militar, onde serão distribuídas as máscaras. A ação foi realizada pelos conselhos, que estão monitorando a segurança da população e alertando sobre cuidados com o coronavírus (Covid-19) nas duas regiões. "Estamos evitando as reuniões, por conta da aglomeração. Só que não estamos parados. Realizamos blitz educativa e distribuímos mascaras na comunidade. Já fizemos três na região Norte e a ideia é de estender para Palmeiras. Também queremos fechar ações educativas no Centro", disse Ebert Vicente, o Bola, presidente do Conseg Boa Vista.

"É importante esse trabalho, porque não se faz apenas reunião no Conseg. Estamos em contato permanente, acompanhando o coronavírus, e sabemos que a cidade é muito carente com a questão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Estamos pedindo para as pessoas tomarem cuidado e se protegerem", afirmou Gustavo Ferreira, presidente do Conseg de Palmeiras. Ele agradeceu o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a parceria com o Conseg Boa Vista e ressaltou que vários órgãos de segurança estão envolvidos na ação.

CRIMES

O presidente do Conseg Boa Vista afirmou que a comunidade da região Norte tem sofrido com aumento em crimes, incluindo contra a mulher. Ele lamentou que a Delegacia da Mulher de Suzano não funcione 24 horas por dia e voltou a pedir uma sala para atendimento na região. "Nós que estamos na comunidade, temos acompanhado que houve aumento na violência contra a mulher e roubos aqui. É necessário que tenha uma sala para atender as mulheres em nossa região, não só para crimes, mas para ajudar também", conta Bola.

Na região Sul, o presidente Gustavo Ferreira comemorou algumas conquistas, como a continuidade no funcionamento da delegacia e da base da polícia de Palmeiras, além do retorno do sargento Tadashi.