Conselhos de Desenvolvimento e de Saneamento abrem inscrições

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE) e o Conselho Municipal de Saneamento Ambiental (Comsam) abrem nesta quarta-feira (22/10) as inscrições para as eleições que definirão a composição dos representantes da sociedade civil para o biênio 2025-2027. O cadastro poderá ser feito no Centro Unificado dos Serviços (Centrus) da região central, localizado na avenida Paulo Portela, 210.

No caso do CMDE, o prazo se encerra já nesta sexta-feira (24/10) e os interessados devem comparecer no térreo da unidade, entre 9 horas e meio-dia ou entre 14 e 17 horas, portando cópia simples de documento pessoal e comprovante de vínculo com um dos segmentos associados ao conselho.

Será ofertada uma vaga para cada um dos sete segmentos que compõem o CMDE: associações culturais; comércio; indústria; empresas prestadoras de serviços ou de incubadoras de empresas de inovação e tecnologia; atividade turística; instituições de ensino profissionalizante técnico e superior; e também entidades de engenheiros e arquitetos da cidade.

A eleição ocorrerá na quarta-feira da semana que vem (29/10), às 15 horas, no mesmo local das inscrições.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a representatividade no CMDE é muito importante para as discussões em torno das perspectivas de investimento na cidade. “O Conselho dialoga com os setores que estão diretamente relacionados ao progresso de Suzano, em todos os seus aspectos. Por isso, a participação de cada segmento se faz necessária”, disse.

Comsam

Em relação ao Comsam, o cadastro deverá ser realizado até 19 de novembro de 2025, de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 16h30, na sala 209 do Centrus da região central, sendo voltado para representantes dos segmentos de usuários do saneamento ambiental (seis vagas); de trabalhadores do sistema de saneamento ambiental (três); de empresas do setor de saneamento ambiental (três); e de universidades, faculdades ou ensino tecnológico (duas).

No momento da inscrição, os interessados deverão apresentar cópias dos documentos que comprovem a devida instituição da entidade e seu devido funcionamento, incluindo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); inscrição municipal (quando couber); estatuto ou contrato social da entidade; ata de eleição e posse da última diretoria registrada em cartório; comprovação de atividade regular, na área de saneamento ambiental, por um período mínimo de um ano; ofício com a indicação dos membros titular e suplente; e documentos pessoais dos indicados (RG e CPF).

As entidades inscritas serão habilitadas e elegíveis, caso seja comprovado sua atuação na área ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que o Comsam tem um papel extremamente relevante na formulação de políticas de saneamento ambiental. “Este órgão colegiado tem caráter deliberativo, regulador e fiscalizador, definindo estratégias e prioridades, acompanha e avalia sua implementação, e também fomenta o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a formação de recursos humanos”, declarou.