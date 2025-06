Conselhos tutelares registram 2,4 mil atendimentos em quatro meses deste ano

Os conselhos tutelares de Suzano registraram, ao longo dos primeiros quatro meses de 2025, 2.466 atendimentos. As informações abrangem os conselhos das regiões central e norte da cidade.

De acordo com as informações da Prefeitura, juntamente com os conselhos, foram realizados 940 atendimentos entre janeiro e abril no conselho tutelar do centro de Suzano. Já na unidade da região norte, foram feitos 1.526 atendimentos.

A Prefeitura afirmou que o volume este dentro da média histórica. “Cabe destacar que a complexidade das situações permanece alta, demandando articulação com os serviços da rede socioassistencial, educacional, de saúde e de justiça”, disse a Prefeitura.

As principais demandas no conselho tutelar central, denominado como Conselho Tutelar 1 (CT1), são: situações de negligência e risco social grave; violência doméstica, física, psicológica e sexual (intra e extrafamiliar); conflitos familiares e disputas relacionadas à guerra de menores; frequência e permanência escolar, incluindo evasão, indisciplina e falta de transporte; e encaminhamentos para acolhimento institucional ou intervenção judicial.

Enquanto isso, no Conselho Tutelar 2 (CT2), na região norte, os principais atendimentos são relacionados aos seguintes temas: conflito familiar; pais ou responsáveis dependentes químicos; agressão física; agressão psicológica; evasão escolar; pedido de transferência e transporte escolar; desestrutura material/moral/familiar; negligência; e situação de abandono.

A nova sede do CT2 foi inaugurada pela Prefeitura de Suzano no dia 15 de abril. A administração disse que os atendimentos no local estão atendendo as expectativas. “A procura por informações e orientação tem aumentado com a divulgação sobre a nova sede”, disse.