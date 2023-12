Consórcio de Municípios escolhe Vanderlon presidente e Ashiuchi vice

O prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL), foi eleito presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para o ano de 2024. Rodrigo Ashiuchi (PL), prefeito de Suzano, será o vice-presidente.

A eleição aconteceu na manhã desta quarta-feira (20) na sede do Condemat, em Mogi das Cruzes.

Além do presidente e do vice, a diretoria do Condemat para o próximo ano é composta pelos prefeitos: Zé Luiz (PL), de Guararema, como 1º tesoureiro; Elzo Elias (PL), de Igaratá, como 2º tesoureiro; e Dr. Luís Camargo (PSD), de Arujá, como secretário.

O conselho fiscal também foi eleito nesta quarta. Guti (PSD), de Guarulhos, é o presidente. Os membros são: Inho Taino (PL), de Biritiba Mirim; Priscila Gambale (PSD), de Ferraz de Vasconcelos; Walid Ali Hamid (PSDB), o Aladim, de Mairiporã; e Adriano Levorin (PL), de Santa Branca. Todos os demais prefeitos da região integram o Conselho de Prefeitos.

O presidente eleito concedeu entrevista coletiva após a eleição para falar sobre suas prioridades. “Vamos dar sequência nos projetos, programas e ações que o Condemat vem realizando há anos. O carro-chefe da minha gestão vai ser o licenciamento ambiental, que a gente enfrenta por estarmos em uma região de mananciais, e também vamos focar no hospital veterinário, para que a nossa população animal possa ser bem cuidada. São os dois assuntos principais, além da questão da drenagem, que é muito sério, importante para que a nossa população não passe, nos próximos anos, o que passou com as enchentes nos últimos anos”, explica Vanderlon.

Presidente até o dia 2 de janeiro, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), também concedeu entrevista e falou sobre seus feitos durante o ano. “Uma das entregas que é muito considerável foi a captação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), que foram R$ 8,3 milhões. Entregamos mais três clínicas terapêuticas e está previsto a vinda de mais uma casa de abrigo e uma clínica inclusiva em Mogi das Cruzes. A articulação com o Governo do Estado foi muito relevante, principalmente na área do Meio Ambiente e de Mobilidade. Agora, entregamos bem pavimentado para o Vanderlon colocar suas ideias e iniciativas, sempre mantendo a boa harmonia entre as cidades”.

Ao ser questionado sobre “dever cumprido”, o prefeito disse que é um “eterno insatisfeito”. “Tudo o que foi proposto ao Condemat foi cumprido na minha gestão. Claro que sempre queremos entregar mais, sempre queremos fazer mais. Eu sou o eterno insatisfeito, mas o que nos foi proposto e o que nos comprometemos a fazer, a gente fez e ainda fez mais”, finaliza Caio.

Prefeito de Suzano enumera conquistas do Condemat

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, já havia exercido o cargo de presidente do Condemat em três oportunidades: 2018, 2019 e 2021. Atualmente, ele é vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, após ter sido eleito em agosto passado durante evento no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Na ocasião, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, foi escolhido como presidente. O mandato também termina no ano que vem. A entidade é responsável pela articulação de políticas públicas de 39 municípios.

“Não tenho dúvida de que a experiência que obtive no período em que ocupei a presidência será fundamental para contribuir com o bom andamento das atividades do Condemat. Estarei à disposição para auxiliar o meu grande amigo Vanderlon no que for preciso para a condução dessa importante entidade em prol das cidades, ainda mais com a nossa importante presença no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Claro que 2024 será um ano mais movimentado e atípico em relação aos demais em razão do processo eleitoral nos municípios no segundo semestre, mas o consórcio não pode parar e nós precisamos continuar atuantes para ajudar a trazer as melhorias que a população do Alto Tietê tanto anseia”, disse o prefeito de Suzano.

Ashiuchi ainda destacou as recentes conquistas para a região, em especial a inauguração do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e a confirmação da vinda de um Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep).

“São 14 cidades, mais de 3 milhões de habitantes e muitos desafios. Agradeço a confiança de todos os prefeitos e, de forma especial, nosso presidente Caio Cunha, do exercício de 2023, pela parceria. Reforço meu compromisso para com todas as famílias da região”, comentou.