Consórcio de prefeitos discute na quinta-feira casos de coronavírus na região

A Câmara Técnica de Saúde do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) vai se reunir na quinta-feira (5), para discutir sobre os casos suspeitos de coronavírus na região.

Em nota, o consórcio afirmou que está aguardando os desdobramentos dos casos no Alto Tietê e que mantém as condutas e cuidados, com principal foco na orientação à população.

Em Suzano, três casos suspeitos de COVID-19 estão sendo investigados pela Vigilância Epidemiológica da cidade e aguardam o resultado dos exames.

As pacientes são três mulheres de 24, de 25 e de 32 anos. Elas voltaram recentemente de viágens à Europa, e passaram pela Espanha e França durante o carnaval.

Elas continuam em isolamento domiciliar. O estado de saúde permanece estável. Em fevereiro, a câmara técnica se reuniu quando um caso suspeito surgiu em Mogi das Cruzes. Na ocasião, os secretários de Saúde da região estavam presentes, assim como a coordenadora da câmara, Adriana Martins. O caso foi descartado logo em seguida pela Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

As preocupações pautadas na última reunião foram a respeito da quantidade de leitos na região. Além disso, a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais da saúde também foi uma dos assuntos tratados.