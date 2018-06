Consórcio do Alto Tietê lança ‘caderno’ com raio-x econômico das cidades

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), ao lado do governador do Estado de São Paulo, Márcio França, lançou nesta terça-feira (26) o Caderno Econômico Alto Tietê, no Centro de Educação Adamastor, em Guarulhos. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que visa promover o desenvolvimento integrado e o fortalecimento político da região, além de potencializar e atrair novos investimentos para 11 municípios, que juntos respondem por 5,11% do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo, cerca de R$ 100 bilhões/ano; sediam 100 mil empresas e são responsáveis pela geração de 600 mil empregos.

O evento contou com a presença dos prefeitos Gustavo Henric Costa (Guarulhos), José Luiz Monteiro (Arujá), Adriano Leite (Guararema), Mamoru Nakashima (Itaquaquecetuba), Marcus Melo (Mogi das Cruzes), Fábia Porto (Santa Isabel) e Vanderlon Oliveira Gomes (Salesópolis). Os deputados estaduais André do Prado, Gileno Gomes e Luiz Gondim, bem como secretários, vereadores e representantes da sociedade civil organizada e da Investe SP também marcaram presença.

Desenvolvido com a proposta de apresentar o potencial da região para os negócios e atrair investimentos, o Caderno Econômico Alto Tietê traz os principais indicadores da região nos últimos anos, complementados pelo primeiro trimestre de 2018. Foram coletados os dados da balança comercial desde o ano 2000, até o primeiro trimestre deste ano, divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com ênfase para os anos de 2016/17 e para os dados parciais de 2018.

Segundo Ashiuchi, com 11 municípios, mais de três milhões de habitantes, economia diversificada, significativa reserva de recursos naturais e inserida na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) - o maior polo de riqueza nacional, o Alto Tietê é hoje uma das regiões mais importantes do Estado e com potencial para crescer e se desenvolver.

"O Alto Tietê tem a pretensão de ser um grande atrativo para novas empresas e novos comércios. Esse trabalho foi feito por todas as cidades com o objetivo de fomentar a economia e mostrar o crescimento regional", explicou o presidente do Condemat.

O governador Márcio França reiterou os trabalhos do Estado de São Paulo e parabenizou os prefeitos pelo lançamento. "A Investe SP é uma agência de fomento do Governo do Estado que percorre as cidades fazendo seminários para que possam comunicar pessoas de fora de São Paulo sobre quais são as principais atrações para investimento”.