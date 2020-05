Consumidor deve se atentar a problemas e cobranças indevidas em serviços de entrega, afirma Procon

A entrega de produtos e serviços tem sido uma das principais opções durante a quarentena contra o novo coronavírus (Covid-19), principalmente para quem faz pedidos de alimentação via aplicativo de celular. No entanto, os usuários desse tipo de serviço devem ficar atentos quanto a cobranças indevidas, problemas que podem ocorrer durante o delivery, como atrasos, itens trocados e cancelamentos, e até mesmo fraudes.

A diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, informou que, desde o início da pandemia, não houve nenhum registro oficial de reclamações neste sentido, mas que tomou conhecimento sobre casos desta natureza, inclusive golpes, na capital paulista e em outras cidades do Estado. Ela se refere a relatos de ocorrências como clonagem de cartões bancários e de crédito durante cobranças inesperadas de taxa de serviço pelo entregador.

“Por esse motivo, reforçamos a orientação de que as compras por meio de aplicativo de delivery devem ser negociadas e pagas de acordo com a quantia constante no momento em que é realizado o pedido. É importante também verificar o valor na máquina de cartão. Qualquer outra quantia cobrada a mais ou que for apresentada pelo celular na hora, por exemplo, não tem que ser aceita. Neste caso, deve-se exigir o cancelamento da compra e não se submeter ao que o entregador vier a falar. Se isso correr, informe imediatamente a empresa do aplicativo e tente pegar a identificação de quem fez a entrega”, orientou Daniela.

A diretora da unidade municipal ainda ressaltou a necessidade de se atentar a casos menos graves, mas que também podem virar uma dor de cabeça, como quando o pedido não chega no prazo combinado, os itens não são aqueles solicitados ou, pior, a entrega não é realizada, só que passa a constar como compra finalizada e a cobrança é gerada. “A responsabilidade pela solução desses problemas é da prestadora do serviço e da empresa do aplicativo e ambas devem ser contatadas pelo consumidor”, completou.

Outras informações sobre este assunto podem ser feitas ao Procon de Suzano, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone (11) 4744-7322, mesmo canal para registro de reclamações e denúncias.