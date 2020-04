Consumo de água e energia elétrica residenciais aumenta na região

Durante a quarentena, houve mudanças nos hábitos da rotina familiar, uma vez que a maioria das pessoas estão passando o dia em casa. Entre essas mudança está o aumento do consumo de água e energia elétrica.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que houve um aumento em torno de 1% no consumo residencial em Suzano e a média nos municípios do Alto Tietê é de 4%, dentro do período dos 15 primeiros dias de março. A apuração, de acordo com a Sabesp, corresponde à 60% dos consumidores.

Já a Bandeirante Energia (EDP) informou que não há como medir a elevação do consumo de energia elétrica dos clientes, pois envolve “quantificação de hábitos”, o que, segundo a assessoria de imprensa, não há possibilidade de realizar. A empresa explicou, em nota, que os consumidores devem adotar algumas medidas para evitar que a utilização de eletrônicos, ar condicionado e outros equipamentos domésticos eleva a conta de energia durante o período da quarentena.

Algumas das orientações da EDP para utilizar a energia com consciência, tanto para aqueles que estão utilizando aparelhos para lazer quanto para os que estão em modo home office, são para aproveitar a iluminação natural, apagando as lâmpadas durante o dia; desligar os aparelhos toda vez que terminar uma atividade.

A utilização da geladeira e da máquina de lavar também deve ser estratégico. Quando abrir a geladeira, a EDP indica pensar em tudo o que vai consumir para retirar todos os alimentos de uma única vez. Para lavar a roupa, a dica é acumular o máximo de roupas possível para otimizar a capacidade do aparelho.

Mesmo durante o período de isolamento social, a Sabesp lembra que os mananciais que fornecem água bruta estão com boa capacidade de armazenamento e as estações tratamento de água continuam operando 24 horas por dia, ininterruptamente.

Caso os moradores tenham eventuais casos específicos de falta de água, devem comunicar a empresa pelo telefone 195, que também funciona por 24 horas, todos os dias para imediata averiguação.

Os atendimentos presenciais da EDP estão suspensos como medida de evitar aglomerações de pessoas, de modo a prevenir a disseminação do coronavírus. A empresa está atendente pelas plataformas online, pelo site www.edponline.com.br, aplicativo EDP Online para smartphone ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) no 0800 721 0123.